Зеленский: Москва использует Беларусь для шантажа Европы и атак по Украине
Россия использует территорию Беларуси для атак по Украине и шантажа Европы, в частности запускает реактивные дроны-камикадзе "Шахед" и поддерживает связь для ударов именно с белорусской территории.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, операторы российских реактивных "Шахедов" работают по Украине в том числе из Беларуси, а сама страна фактически превращена Москвой в полигон для демонстрации силы и запугивания Европы и мира так называемыми "Орешниками".
Президент подчеркнул, что зависимость Беларуси от России не уменьшается, а наоборот - углубляется, создавая дополнительные угрозы для всего европейского континента.
"Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, необходимые для создания угрозы против всех нас в Европе", - отметил Зеленский.
Он также вспомнил события 2020 года в Беларуси, подчеркнув, что тогда белорусский народ не получил достаточной международной поддержки, и последствия этого сегодня ощущают все.
"Теперь мы все видим, насколько сложнее, дороже и опаснее стало для всех из-за полной зависимости Беларуси от Москвы", - заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что для Европы критически важно не терять ни один народ, который стремится к свободе, и не медлить с решениями.
"Мы должны ежедневно работать на сильную Европу", - резюмировал президент.
Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявлял, что его страна разместила у себя ракетный комплекс "Орешник" в ответ на "агрессию Запада". По его словам, Беларусь не собирается воевать с западными странами, и подчеркнул, что "этого никогда не произойдет".
Что известно об "Орешнике"
Отметим, "Орешник", предположительно, является модификацией ракеты РС-26 "Рубеж". По неофициальным данным, дальность ее полета может достигать около 5500 километров, однако в открытых источниках информации об этой ракете немного.
Подробнее о российской ракете - в материале РБК-Украина.