Украина установила личность россиянина, который стоит за убийствами 17 мирных жителей Бучи

О подозрении сообщено российскому командиру, причастному к убийствам мирных жителей Бучи. Он отдавал приказы, сам участвовал в преступлениях и контролировал действия подчиненных, в результате чего погибли по меньшей мере 17 гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Речь идет о командире одного из взводов армии РФ, которому сообщено о подозрении за отдачу приказа на убийства, непосредственное участие в преступлениях и противоправные действия подчиненных.
Он один из 6 подозреваемых российских военных, которые совершали зверства в Буче и верили, что никто и никогда их не найдет. Однако, прокуроры привлекли их к уголовной ответственности.
По данным следствия, 7 марта 2022 года во время оккупации Киевщины военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ под командованием лейтенанта установили контроль над районом "Лесная Буча".
Проводя так называемую "фильтрацию" они осуществляли обыски, пытки и убийства проукраински настроенных мирных жителей, которые, по их мнению, могли помогать силам обороны Украины.
В течение марта 2022 года - подчиненные этого офицера убили по меньшей мере 17 гражданских лиц. Чтобы скрыть преступления, тела некоторых убитых они сожгли.
Командир взвода, вместо того, чтобы соблюдать законы и обычаи войны, сам их нарушал, призывая подчиненных совершать зверства, убеждая их в безнаказанности. Он организовал систему отчетности, благодаря которой знал обо всех их действиях на оккупированной территории, и имел реальные возможности предотвращать преступления или наказывать за их совершение.
Его действия и приказы создали систему, в которой насилие против мирных жителей стало нормой поведения всего подразделения. Командир этого подразделения полностью контролировал действия своих подчиненных.
Кроме того, установлено, что сам командир принимал непосредственное участие в жестоком обращении с тремя гражданскими лицами и угрожал им убийством.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора проведен масштабный комплекс следственных действий, а именно: было допрошено более 330 потерпевших и свидетелей, проведено 59 следственных экспериментов, 86 опознаний по фотоснимкам, 89 осмотров мест событий и 3 эксгумации тел убитых.
Полученные доказательства позволили детально воссоздать обстоятельства убийств 17 мирных жителей.
Досудебное расследование в этом производстве продолжается. Прокуроры и следователи продолжают сбор доказательств военных преступлений, совершенных российско-оккупационными войсками в Буче.
В феврале 2022 года во время российского вторжения в Украину город Буча Киевской области был оккупирован захватчиками в первые дни.
За чуть больше, чем месяц оккупации, россияне убили более 500 гражданских в городе. Масштабы преступлений выяснились только, когда Киевская область была полностью освобождена от российских войск.
Заметим, что британские журналисты идентифицировали 13 российских офицеров и генералов, которые причастны к масштабным военным преступлениям в Буче Киевской области.
