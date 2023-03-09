В Украине задержала работница СБУ, которая называла зверства в Буче "инсценированием"

В Украине задержали сотрудницу СБУ, которая оказалась поклонницей "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Она оправдывала полномасштабное вторжение и военные преступления российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Также сотрудница пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.

Кроме того, она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе о. Змеиный. По данным Офиса генпрокурора, подозреваемая признавала аннексию Крыма, а войну называла "внутренним гражданским конфликтом".

На основании собранных улик фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.