Годовщина освобождения Киевщины. Как Украина выиграла битву за столицу

Ровно три года назад, 2 апреля 2022, Киевская область была полностью освобождена от российских войск. Это было ключевое событие первых месяцев полномасштабной войны, которое сломало планы оккупантов. Вооруженные силы Украины отстояли столицу и дали мощный отпор врагу.

РБК-Украина в материале ниже напоминает главные факты о битве за Киевщину.

Содержание:

Ход событий

Киевская область, как "ворота в столицу", была одним из главных направлений наступления российских войск с начала полномасштабного вторжения. Ведь оккупанты стремились захватить Киев "за три дня" и принудить Украину к капитуляции.

24 февраля для киевлян началось со звуков взрывов. Враг атаковал ракетами позиции украинской ПВО, аэродромы, военные объекты и склады.

В это же время самые боеспособные российские подразделения вторглись из Беларуси в Чернобыльскую зону двумя колоннами: через Чернобыль и через поселок Полесское. После захвата ЧАЭС они должны были двинуться к Иванкову. На подходе к поселку часть сил отправилась вдоль Днепра через Сухолучье, другая – непосредственно на Иванков.

Далее оккупанты планировали быстро захватить аэропорт в Гостомеле для высадки десанта, перерезать ключевые трассы (Варшавскую, Житомирскую) и продвинуться к Фастову. Часть должна была контролировать оккупированные территории, остальные – прорываться в Киев.

С востока враг наступал из России через Черниговскую и Сумскую области, стремясь оцепить столицу в районе Броваров и Борисполя. В Киеве планировался захват стратегических объектов и ликвидация руководства государства. РФ даже рассматривала возможность высадки десанта в центре украинской столицы.

Бои в Гостомеле

Аэродром "Антонов" в Гостомеле имел стратегическое значение для россиян. На нем 24 февраля планировали высадить десант с военной техникой. В сторону Киева двигалось 18 транспортных Ил-76 из Пскова.

Около 11 утра Гостомель атаковали боевые вертолеты оккупантов. Более 40 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", Ми-24, Ми-28 заходили волнами под прикрытием Су-25.

В тот момент Гостомель защищали срочники Нацгвардии. Они приняли бой, уничтожив 6 российских вертолетов. Боеприпасы и средства противовоздушной обороны заканчивались, поэтому бойцы отступили.

Через 12 часов боя россияне все же захватили аэродром, но украинские войска во время отступления взорвали взлетно-посадочную полосу, и посадить свои Ил-76 оккупантам не удалось.

Во время боев в Гостомеле россияне уничтожили один из самых больших самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Фото: сожженный самолет "Мрия" в Гостомеле (Виталий Носач, РБК-Украина)

После провала с "Антоновым" оккупанты решили захватить военный аэродром в Василькове. Ночью 26-27 февраля враг несколько раз пытался высадить десант, но украинские защитники успешно отбили атаки. В ходе штурма 27 февраля сдетонировали боеприпасы, что разрушило взлетную полосу и сделало ее непригодной для российских транспортных самолетов.

Наземное наступление

Одновременно с воздушными атаками враг двигался наземными путями по левому и правому берегам Днепра, но продвижение тоже пошло не по плану.

На левобережье стремясь дойти до Броваров, оккупанты застряли в боях на Черниговщине и Сумщине. У села Скибин в Броварском районе украинские военные устроили засаду и разгромили почти целый танковый полк. Оккупанты рассредоточились в окрестных селах, но дальше продвигаться не смогли.

На правобережье Киевской области после неудачной операции в аэропорту Гостомеля россияне все же заняли поселок. Также они закрепились в других населённых пунктах в северной части области.

Однако к 27 февраля у врага уже возник дефицит топлива, продовольствия и боеприпасов. Из Беларуси отправилась колонна резервов и поставок. Она растянулась от границы на несколько десятков километров, став мишенью для украинской артиллерии и ударных беспилотников Bayraktar.

В начале марта продолжались бои в Буче и Ирпене, у Ворзеля, Макарова. Были уничтожены десятки единиц вражеской техники. Значительную роль в обороне городов сыграла местная терроборона и добровольцы.

Фото: Ирпень в марте 2022 (GettyImages)

Подрыв мостов и плотины

Чтобы отрезать россиянам путь в Киев, ВСУ взорвали мост через реку Ирпень со стороны села Романовка, а также мост в Стоянке со стороны Житомирской трассы.

Разлив самой реки тоже помог украинским военным в критический момент оборонительной операции. 26 февраля украинское командование провело контролируемый подрыв дамбы Киевского водохранилища вблизи Козаровичей.

Вода должна была хлынуть в реку Ирпень, но ее оказалось недостаточно, поэтому через две недели ВСУ взорвали еще один шлюз дамбы. После этого в уровень воды в речке стал подниматься, затапливая округу и отрезая россиян от поставок вооружений.

Переломный момент в битве за Киев

В начале марта россияне пытались прорваться в Киев также через село Мощун. Оттуда открывалась дорога в столицу через Пущу-Водицу или Вышгород. Украинские войска держали оборону, но с каждым днем ​​ситуация усугублялась, поскольку враг подтягивал все больше сил.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который на тот момент командовал Сухопутными войсками и руководил Киевской операцией, назвал самым угрожающим момент, когда оккупанты захватили плацдарм возле Мощуна на 5 день полномасштабного вторжения.

"Там очень опасный участок. Наименьшее расстояние непосредственно до Киева, что обеспечивало проход до площади Шевченко и вход в город", – объяснял Сырский.

По его словам, ситуация действительно становилась критической, потому были выдвинуты все резервы. "Ценой невероятных усилий ситуация была преломлена. Обстановка изменилась в нашу пользу, и враг не смог прорваться", – подчеркнул Сырский.

Фото: разрушения в Мощуне (GettyImages)

В критический момент также помог разлив реки Ирпень вследствие подрыва дамбы. Возле Мощуна вода разлилась на два километра в ширину. Техника россиян вязла в болоте. Логистика, доставка вооружения и войск через реку стала для оккупантов настоящим вызовом.

После Мощуна оккупанты попытались нанести еще один удар в районе Ирпеня, чтобы пробиться к мосту на Варшавской трассе в столицу. Однако ближе к 20 марта в Ирпень прибыли дополнительные украинские войска, чтобы начать контрнаступление. Несколько дней в городе шли бои за каждый квартал и улицу.

28 марта Ирпень был освобожден, 31 марта освобождены Буча и Гостомель, а 2 апреля российские войска полностью покинули Киевщину.

По мнению Александра Сырского, успех в Киевской операции стал моментом коренного перелома в российско-украинской войне.

"Именно она показала, что мы будем сопротивляться – и будем делать это со всем упорством и мастерством. Мы понимаем, что это только небольшой эпизод всеобщей битвы за Украину, но это чрезвычайно важный эпизод", – отметил он.

Главнокомандующий также заявил, что в значительной степени именно благодаря успешной обороне Киева мировые лидеры поверили в силу украинского народа и могущество украинского войска и стали значительно активнее помогать вооружениям, военной техникой и всем необходимым.

Последствия оккупации

Оккупация Киевской области продолжалась более месяца. За это время больше всего пострадали Буча, Ирпень, Бородянка. После освобождения этих городов были обнаружены сотни убитых мирных жителей, братские могилы, разрушены дома.

На улице Яблунской в ​​Буче обнаружили десятки тел со следами пыток. Всего в Киевской области погибло около 1400 мирных жителей, из них 714 были подвергнуты пыткам.

Правоохранители зафиксировали более 9 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами. Трагедия в Буче стала символом российского террора.

В марте 2022 президент Владимир Зеленский установил почетное отличие "Город-герой" 10 населенным пунктам Украины, которые с первого дня полномасштабного вторжения сопротивлялись российским оккупантам. В частности, этот статус получили Буча, Ирпень, Гостомель.

При подготовке использовались: публикации пресс-службы Сухопутных войск Украины, Генерального штаба ВСУ, информация портала Украинского института национальной памяти.