Палачи Бучи: идентифицированы 13 российских командиров, причастных к убийствам гражданских
Британские журналисты идентифицировали 13 российских офицеров и генералов, которые причастны к масштабным военным преступлениям в Буче Киевской области. В начале войны в марте 2022 года россияне убили там сотни гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Sunday Times.
Отмечается, что личности россиян были установлены благодаря работе независимых юристов и следователей. Они использовали разведывательные данные из открытых источников и получили подтверждение от украинских правоохранительных органов.
Кроме 13 офицеров и генералов было официально идентифицировано более 80 российских солдат, также причастных к убийствам гражданского населения непосредственно в Буче. Однако большинство до сих пор не удалось точно идентифицировать.
Список военных преступников
Издание привело список идентифицированных россиян, чьи имена и вина подтверждены многочисленными доказательствами из различных государственных и независимых источников в Украине и не только:
- Тогдашний командующий Восточного военного округа в начале войны в Украине, генерал-полковник Александр Чайко.
- Генерал-майор Сергей Чубарикин, который командовал 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. Большинство военных преступлений в Буче - дело рук солдат из этого подразделения, в том числе казни, пытки, ограбления и прочее.
- Командующий 234-го полка Артем Городилов с позывным "Уран". Его полк обвинили в более 40 военных преступлениях только за время месячной оккупации Бучи, что стало своеобразным "антирекордом" - это наибольшее количество зафиксированных случаев. Городилов и его полк виновны в убийствах, грабежах и изнасилованиях. Комполка был соучастником того, что делали его солдаты.
- Командующий 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады подполковник Азатбек Омурбеков. Стал одним из самых известных россиян по количеству военных преступлений, в том числе в Буче. Сейчас Омурбекова преследуют по всему миру, как преступника.
- Лейтенант 5-й гвардейской танковой бригады Николай Соковиков. Заочно приговорен к пожизненному заключению за убийства гражданских.
- Командир 5-й гвардейской танковой бригады полковник Андрей Кондров, который участвовал в преступлениях Соковикова и отдавал приказы.
- Генерал-полковник Александр Санчик.
- Генерал-полковник Валерий Солодчук.
- Полковник Юрий Медведев.
- Подполковник Денис Суворов.
- Полковник Алексей Толмачет.
- Генерал-майор Владимир Селиверстов.
- Генерал-майор Вадим Панков.
- Полковник Сергей Карасев.
Фото: The Sunday Times
Зверства россиян в Буче
В феврале 2022 года во время российского вторжения в Украину город Буча Киевской области был оккупирован захватчиками в первые дни. За чуть больше, чем месяц оккупации, россияне убили более 500 гражданских в городе. Масштабы преступлений выяснились только, когда Киевская область была полностью освобождена от российских войск.
Полное количество жертв и детали многих преступлений до сих пор не удалось установить. Десятки людей считаются пропавшими без вести. А многие россияне-каратели, которые совершали преступления в Буче, уже привлечены к высшей ответственности - ликвидированы на фронте Силами обороны.