ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Палачи Бучи: идентифицированы 13 российских командиров, причастных к убийствам гражданских

Украина, Воскресенье 28 сентября 2025 20:27
UA EN RU
Палачи Бучи: идентифицированы 13 российских командиров, причастных к убийствам гражданских Фото: россияне оккупировали Бучу чуть больше, чем на месяц (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Британские журналисты идентифицировали 13 российских офицеров и генералов, которые причастны к масштабным военным преступлениям в Буче Киевской области. В начале войны в марте 2022 года россияне убили там сотни гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Sunday Times.

Отмечается, что личности россиян были установлены благодаря работе независимых юристов и следователей. Они использовали разведывательные данные из открытых источников и получили подтверждение от украинских правоохранительных органов.

Кроме 13 офицеров и генералов было официально идентифицировано более 80 российских солдат, также причастных к убийствам гражданского населения непосредственно в Буче. Однако большинство до сих пор не удалось точно идентифицировать.

Список военных преступников

Издание привело список идентифицированных россиян, чьи имена и вина подтверждены многочисленными доказательствами из различных государственных и независимых источников в Украине и не только:

  • Тогдашний командующий Восточного военного округа в начале войны в Украине, генерал-полковник Александр Чайко.
  • Генерал-майор Сергей Чубарикин, который командовал 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. Большинство военных преступлений в Буче - дело рук солдат из этого подразделения, в том числе казни, пытки, ограбления и прочее.
  • Командующий 234-го полка Артем Городилов с позывным "Уран". Его полк обвинили в более 40 военных преступлениях только за время месячной оккупации Бучи, что стало своеобразным "антирекордом" - это наибольшее количество зафиксированных случаев. Городилов и его полк виновны в убийствах, грабежах и изнасилованиях. Комполка был соучастником того, что делали его солдаты.
  • Командующий 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады подполковник Азатбек Омурбеков. Стал одним из самых известных россиян по количеству военных преступлений, в том числе в Буче. Сейчас Омурбекова преследуют по всему миру, как преступника.
  • Лейтенант 5-й гвардейской танковой бригады Николай Соковиков. Заочно приговорен к пожизненному заключению за убийства гражданских.
  • Командир 5-й гвардейской танковой бригады полковник Андрей Кондров, который участвовал в преступлениях Соковикова и отдавал приказы.
  • Генерал-полковник Александр Санчик.
  • Генерал-полковник Валерий Солодчук.
  • Полковник Юрий Медведев.
  • Подполковник Денис Суворов.
  • Полковник Алексей Толмачет.
  • Генерал-майор Владимир Селиверстов.
  • Генерал-майор Вадим Панков.
  • Полковник Сергей Карасев.

Палачи Бучи: идентифицированы 13 российских командиров, причастных к убийствам гражданскихФото: The Sunday Times

Зверства россиян в Буче

В феврале 2022 года во время российского вторжения в Украину город Буча Киевской области был оккупирован захватчиками в первые дни. За чуть больше, чем месяц оккупации, россияне убили более 500 гражданских в городе. Масштабы преступлений выяснились только, когда Киевская область была полностью освобождена от российских войск.

Полное количество жертв и детали многих преступлений до сих пор не удалось установить. Десятки людей считаются пропавшими без вести. А многие россияне-каратели, которые совершали преступления в Буче, уже привлечены к высшей ответственности - ликвидированы на фронте Силами обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Война в Украине
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"