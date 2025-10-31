Україна встановила особу росіянина, який стоїть за вбивствами 17 мирних жителів Бучі

Йдеться про командира одного із взводів армії РФ, якому повідомлено про підозру за віддання наказу на вбивства, безпосередню участь у злочинах та протиправні дії підлеглих.

Він один із 6 підозрюваних російських військових, які чинили звірства в Бучі та вірили, що ніхто і ніколи їх не знайде. Однак, прокурори притягнули їх до кримінальної відповідальності.

Злочини російського командира

За даними слідства, 7 березня 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом "Лісова Буча".

Проводячи так звану "фільтрацію" вони здійснювали обшуки, катування і вбивства проукраїнськи налаштованих мирних мешканців, які, на їх думку, могли допомагати силам оборони України.

Упродовж березня 2022 року - підлеглі цього офіцера вбили щонайменше 17 цивільних осіб. Щоб приховати злочини, тіла деяких вбитих вони спалили.

Командир взводу, замість того, щоб дотримуватися законів і звичаїв війни, сам їх порушував, закликаючи підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності. Він організував систему звітування, завдяки якій знав про всі їхні дії на окупованій території, і мав реальні можливості запобігати злочинам або карати за їхнє вчинення.

Його дії та накази створили систему, у якій насильство проти мирних мешканців стало нормою поведінки всього підрозділу. Командир цього підрозділу повністю контролював дії своїх підлеглих.

Крім того, встановлено, що сам командир брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними особами та погрожував їм убивством.

Робота Офісу генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено масштабний комплекс слідчих дій, а саме: було допитано понад 330 потерпілих та свідків, проведено 59 слідчих експериментів, 86 впізнань за фотознімками, 89 оглядів місць подій та 3 ексгумації тіл вбитих.

Отримані докази дозволили детально відтворити обставини вбивств 17 мирних жителів.

Досудове розслідування у цьому провадженні триває. Прокурори і слідчі продовжують збір доказів воєнних злочинів, вчинених російсько-окупаційними військами в Бучі.