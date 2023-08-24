СБУ в Житомире задержала учительницу. Она отрицала зверства оккупантов в Буче

Преподавательница лицея в Житомире называла "постановкой" преступления россиян в Буче. Правоохранители сообщили ей о подозрении в отрицании агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Житомирской области .

Детали дела

В помещении учебного заведения в начале июня этого года женщина публично обвиняла украинских военных в том, что именно они бомбят свою же инфраструктуру.

"По ее словам, украинский самолет вблизи Озерного (Житомирский район) тоже сбили свои же", - говорится в сообщении.

Многочисленные преступления и зверства оккупантов в Ирпене и Буче подозреваемая публично называла "спланированной постановкой", срежиссированной украинской властью.

Какую еще пропаганду РФ распространяла преподавательница

Также подозреваемая заявила, что в 2014 году российские военные пришли в украинский Донецк, потому что якобы "местные жители сами хотели и просили этого".

Фото: Объявление подозрения (facebook.com/ssu.zhytomyr)

Аналогичные параллели проводила она и в отношении полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года, повторяя своим оппонентам, что "это не Россия к нам пришла".

Что ей угрожает за совершенное

Сотрудники Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.

В Украине регулярно обнаруживают предателей и приспешников РФ

Служба безопасности Украина задержала в Днепре агента главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (известного как ГРУ), действовавшего под прикрытием волонтерского фонда.

Также Служба безопасности задержала адвоката-предателя, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора ФСБ, который собирал для врага разведданные о местах базирования Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.