Украина спасла из оккупации еще девять детей

Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще девять детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще девять украинских детей с временно оккупированных территорий. Эти дети пережили тяжелые испытания", - сообщил Ермак.

Среди возвращенных детей - девушка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицинской помощи в оккупации.

Также спасли парня, которого российские военные вместе с мамой заперли в подвале, пока в соседней комнате пытали их отца, а в школе заставляли славить оккупантов.

Еще вернулись в безопасность сестры, которые почти три года не выходили из дома, потому что рядом продолжались обстрелы и стояли российские танки, а также девушка, которая не имела доступа к украинскому онлайн-образованию из-за того, что оккупанты блокировали связь.

"Благодарен команде Save Ukraine и партнерам за содействие в организации этой спасательной миссии. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - добавил глава ОП.