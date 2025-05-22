Украина спасла из оккупации еще девять детей
Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще девять детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще девять украинских детей с временно оккупированных территорий. Эти дети пережили тяжелые испытания", - сообщил Ермак.
Среди возвращенных детей - девушка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицинской помощи в оккупации.
Также спасли парня, которого российские военные вместе с мамой заперли в подвале, пока в соседней комнате пытали их отца, а в школе заставляли славить оккупантов.
Еще вернулись в безопасность сестры, которые почти три года не выходили из дома, потому что рядом продолжались обстрелы и стояли российские танки, а также девушка, которая не имела доступа к украинскому онлайн-образованию из-за того, что оккупанты блокировали связь.
"Благодарен команде Save Ukraine и партнерам за содействие в организации этой спасательной миссии. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - добавил глава ОП.
Депортация украинских детей
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Добавим, недавно Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
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