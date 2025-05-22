Україна врятувала з окупації ще дев'ятьох дітей
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще дев'ятьох дітей. Це відбулося у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще дев’ятьох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Ці діти пережили важкі випробування", - повідомив Єрмак.
Серед повернутих дітей - дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації.
Також врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували славити окупантів.
Ще повернулися у безпеку сестри, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки, а також дівчина, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок.
"Вдячний команді Save Ukraine та партнерам за сприяння в організації цієї рятувальної місії. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - додав глава ОП.
Депортація українських дітей
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Додамо, нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
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