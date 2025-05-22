Україна врятувала з окупації ще дев'ятьох дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще дев'ятьох дітей. Це відбулося у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще дев’ятьох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Ці діти пережили важкі випробування", - повідомив Єрмак.

Серед повернутих дітей - дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації.

Також врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували славити окупантів.

Ще повернулися у безпеку сестри, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки, а також дівчина, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок.

"Вдячний команді Save Ukraine та партнерам за сприяння в організації цієї рятувальної місії. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - додав глава ОП.