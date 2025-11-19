Удар РФ по Тернополю: количество погибших превысило 20 человек
Количество погибших в результате ночного удара России по многоэтажке в Тернополе возросло до 25 человек, среди них - три ребенка. Еще 73 человека - ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины и ГСЧС.
"По состоянию на 14:00 известно о 21 погибшем человеке, из них 2 детей, 66 человек получили ранения (из них 16 детей)", - сообщили в Нацполиции.
В то же время в ГСЧС уточнили, что в Тернополе известно уже о 25 погибших, в том числе троих детей.
Еще 73 человека, среди которых 15 детей, пострадали.
Отмечается, что возле поврежденного дома работают 14 психологов ГСЧС из разных регионов Украины, которые уже оказали помощь 150 людям.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 ед. техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.
Фото: последствия удара РФ по многоэтажке в Тернополе (ГСЧС)
Удар по Тернополю
Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю, использовав ракеты и ударные дроны.
В результате удара повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции, продолжается спасательная операция.
Городские власти предупредили о возможных временных сбоях в работе общественного транспорта. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли 20 человек и более 60 получили ранения.
Как рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, по предварительным данным, в жилой дом в Тернополе попала ракета Х-101.
В целом российские войска запустили по территории Украины почти 50 ракет и 476 дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.