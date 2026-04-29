Украина ударила санкциями по российским похитителям детей, - Зеленский

Кто попал под ограничения

"Сегодня есть новые санкционные решения Украины - против российских субъектов, которые причастны к похищению украинских детей, и против судов российского теневого флота", - заявил президент.

В санкционный список вошли 20 физических и четыре юридических лица, причастные к вывозу детей с оккупированных территорий и попыткам их идеологической обработки. Среди них - региональные чиновники РФ, депутаты и коллаборационисты.

В частности, ограничения введены против главы центра "Варяг" Александра Дьяченко, так называемого депутата Пологовского райсовета Юрия Митленко, представителя оккупационной власти Херсонщины Игоря Телегина и директора школы в Углегорске Ирины Шетели, которая причастна к вывозу 130 детей в Ростовскую область.

"Привлечение к ответственности за похищение украинских детей - один из приоритетов. Зло не может оставаться безнаказанным", - подчеркнул уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Удар по нефтяному экспорту РФ

Второй пакет ограничений касается 23 морских судов, которые Россия использует для экспорта нефти в обход санкций.

Эти танкеры работают как логистические хабы для компании "Газпром нефть". Украина планирует синхронизировать эти меры с партнерами для обеспечения юридических последствий в международных юрисдикциях.

"Реализуем дополнительные ограничения против теневого флота, есть интересные цели. Нашу работу ценят партнеры", - добавил Владислав Власюк.