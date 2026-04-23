У Зеленского раскрыли приоритеты на 21-й пакет санкций ЕС против России

20:15 23.04.2026 Чт
2 мин
Власюк раскрыл детали будущего санкционного давления
aimg Сергей Козачук aimg Роман Кот
У Зеленского раскрыли приоритеты на 21-й пакет санкций ЕС против России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Работа над следующим, 21-м пакетом санкций ЕС против России, сосредоточится на полной финансовой изоляции агрессора, усилении энергетического эмбарго и прекращении поставок компонентов для оружия.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии журналистам, сообщает РБК-Украина.

Читайте также: Самый масштабный удар за два года: что предусматривает 20-й пакет санкций ЕС против России

Финансовый сектор и криптовалюты

По его словам, основным направлением в новом пакете санкций станет вытеснение российских финансовых учреждений с мирового рынка.

План предусматривает существенное расширение перечня подсанкционных банков. Отдельное внимание уделят цифровой экономике, а именно - окончательному перекрытию каналов использования криптовалют для обхода уже действующих ограничений.

Энергетика и технологический контроль

В сфере энергетики приоритетом остается усиление эмбарго, в частности через ограничение морского экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

Параллельно с этим планируется усовершенствовать механизмы отслеживания компонентов для оружия.

"Мы работаем над усилением технологического контроля и совершенствованием механизмов отслеживания компонентов для оружия, чтобы исключить попадание товаров двойного назначения к агрессору", - подчеркнул Власюк.

Персональные санкции

В новые списки планируется включить представителей крупного бизнеса, олигархов и церковных деятелей, которые до сих пор избегали ответственности.

"Будет продолжаться работа над персональными санкциями в отношении представителей крупного бизнеса, олигархов и патриархов, которые до сих пор избегали ограничений, несмотря на их непосредственный вклад в финансирование военного бюджета РФ", - отметил уполномоченный президента.

Предыдущие ограничения

Напомним, недавно Европейский Союз официально утвердил 20-й пакет санкций против России, который стал самым масштабным за последние два года. Эти ограничения были направлены на ключевые секторы экономики агрессора, включая энергетику, финансовую систему и военно-промышленный комплекс.

Главной целью этого пакета было закрытие действующих лазеек и усиление давления на военный бюджет Кремля.

В то же время в Брюсселе уже перешли к подготовке следующих шагов. Как заявлял глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, ЕС уже начал работу над 21-м пакетом санкций.

По его словам, европейские страны планируют и в дальнейшем наносить удары по стратегическим отраслям РФ, чтобы минимизировать способность агрессора продолжать войну.

