ЕС отложил жесткий шаг против России в 20-м пакете санкций

00:15 24.04.2026 Пт
2 мин
ЕС решил дождаться саммита G7, чтобы окончательно одобрить важный запрет по энергоносителям для РФ
aimg Юлия Маловичко
ЕС отложил жесткий шаг против России в 20-м пакете санкций Фото: ЕС наконец одобрил долгожданный пакет антироссийских санкций (Getty Images)

Евросоюз 23 апреля одобрил 20-ый пакет санкций против России, однако отложил на потом важный шаг по запрету на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Читайте также: Власюк раскрыл детали 20-го пакета санкций и анонсировал проблемы "рупорам" Кремля

ЕС усилил санкции против российского энергетического сектора и финансовых услуг, однако не ввел морскую блокаду на перевозку сырой нефти и нефтепродуктов РФ, решив дождаться совместного решения со странами G7.

"Сегодняшний пакет содержит основу для будущего запрета морских услуг в отношении российской сырой нефти и нефтепродуктов", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

При этом один из чиновников Евросоюза уточнил, что Совет оставляет за собой право принять решение даже при отсутствии полного согласия со стороны "Большой семерки".

Следует отметить, что саммит G7 пройдет во Франции 15-17 июня.

Сейчас 20-й пакет санкций ЕС сосредоточен на усилении уже действующих ограничений - в частности в отношении доходов России от энергетики, экспорта аммиака, финансовой системы и схем обхода санкций.

По словам чиновников, совокупный эффект этих мер уже ощутим.

20-ый пакет санкций против РФ

Как известно, в четверг, 23 апреля, Европейский Союз официально утвердил 20-й пакет санкций против России, который стал самым масштабным за последние два года.

Под санкции попали 36 организаций энергетического сектора и еще 46 судов "теневого флота", которым теперь запрещен доступ к портам ЕС.

Предусмотрено санкционным пакетом и ограничения на обслуживание российских танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколов.

Следует отметить, что Украина довольна одобренным 20-ым пакетом санкций Евросоюза против РФ - в нем предусмотрено 70% наработок из Киева.

Украина уже озвучила свои ожидания от следующего, 21-го пакета санкций против агрессора. Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что Киев ждет полную финансовую изоляцию РФ, усиление энергетического эмбарго и прекращение поставок компонентов для оружия Москве.

