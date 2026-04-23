Самый масштабный удар за два года: что предусматривает 20-й пакет санкций ЕС против России
Европейский Союз официально утвердил 20-й пакет санкций против России, который стал самым масштабным за последние два года. Ограничения касаются энергетики, военно-промышленного комплекса и финансового сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.
Удар по доходам от нефти и газа
Новый пакет вводит основу для будущего запрета на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов. Под санкции попали 36 организаций энергетического сектора и еще 46 судов "теневого флота", которым теперь запрещен доступ в порты ЕС.
Также Евросоюз ввел ограничения на обслуживание российских танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколов.
С января 2027 года российским компаниям запретят пользоваться терминалами СПГ на территории блока.
ВПК и борьба с обходом санкций
ЕС расширил санкционные списки, добавив 58 компаний, причастных к производству беспилотников и другого оружия.
Впервые был активирован инструмент противодействия обходу санкций - запрещен экспорт станков с программным управлением и радиоприемников в Кыргызстан из-за риска их реэкспорта в РФ.
Под ограничения также попали 16 организаций из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, которые помогали российскому ВПК получать высокотехнологичные товары.
Финансовые ограничения и криптовалюта
Пакет включает полный запрет на транзакции с 20 российскими банками. Из-за того, что Россия все чаще использует цифровые активы для обхода финансового давления.
ЕС ввел полный секторальный запрет на криптоплатформы, зарегистрированные в РФ.
Также под санкции попала биржа, где торгуется государственный стейблкоин A7A5.
Ответственность за депортацию детей
Отдельный блок санкций направлен на лиц, причастных к принудительному вывозу украинских детей.
В список включили пять человек и одну организацию, которые занимались похищением и насильственной ассимиляцией несовершеннолетних.
Также наказаны пропагандисты и лица, ответственные за хищение культурного наследия Украины.
Санкции против Беларуси
Совет ЕС продлил санкционный режим против Беларуси до 28 февраля 2027 года.
Новые ограничения отражают "российский" пакет в сферах торговли, кибербезопасности и криптовалют, чтобы исключить использование Беларуси как "черного входа" для российских товаров.
Санкции и помощь Украине
Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк раскрыл детали 20-го пакета ограничений и анонсировал новые проблемы для "рупоров" Кремля. В частности, речь шла об усилении давления на нефтяной экспорт и ВПК агрессора.
Кроме того, 23 апреля Европейский Совет согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Погашение этой суммы будет происходить не за счет украинского бюджета, а за счет будущих репараций от Российской Федерации.
В то же время в США раскритиковали недавнее решение о временной отмене нефтяных ограничений против РФ на 30 дней. Американские сенаторы назвали это "вознаграждением Путину", которое позволяло Кремлю получать дополнительные 100 млн долларов доходов ежедневно.