Самый масштабный удар за два года: что предусматривает 20-й пакет санкций ЕС против России

Европейский Союз официально утвердил 20-й пакет санкций против России, который стал самым масштабным за последние два года. Ограничения касаются энергетики, военно-промышленного комплекса и финансового сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

Удар по доходам от нефти и газа

Новый пакет вводит основу для будущего запрета на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов. Под санкции попали 36 организаций энергетического сектора и еще 46 судов "теневого флота", которым теперь запрещен доступ в порты ЕС.

Также Евросоюз ввел ограничения на обслуживание российских танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколов.

С января 2027 года российским компаниям запретят пользоваться терминалами СПГ на территории блока.

ВПК и борьба с обходом санкций

ЕС расширил санкционные списки, добавив 58 компаний, причастных к производству беспилотников и другого оружия.

Впервые был активирован инструмент противодействия обходу санкций - запрещен экспорт станков с программным управлением и радиоприемников в Кыргызстан из-за риска их реэкспорта в РФ.

Под ограничения также попали 16 организаций из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, которые помогали российскому ВПК получать высокотехнологичные товары.

Финансовые ограничения и криптовалюта

Пакет включает полный запрет на транзакции с 20 российскими банками. Из-за того, что Россия все чаще использует цифровые активы для обхода финансового давления.

ЕС ввел полный секторальный запрет на криптоплатформы, зарегистрированные в РФ.

Также под санкции попала биржа, где торгуется государственный стейблкоин A7A5.

Ответственность за депортацию детей

Отдельный блок санкций направлен на лиц, причастных к принудительному вывозу украинских детей.

В список включили пять человек и одну организацию, которые занимались похищением и насильственной ассимиляцией несовершеннолетних.

Также наказаны пропагандисты и лица, ответственные за хищение культурного наследия Украины.

Санкции против Беларуси

Совет ЕС продлил санкционный режим против Беларуси до 28 февраля 2027 года.

Новые ограничения отражают "российский" пакет в сферах торговли, кибербезопасности и криптовалют, чтобы исключить использование Беларуси как "черного входа" для российских товаров.