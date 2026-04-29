Україна вдарила санкціями по російських викрадачах дітей, - Зеленський

Хто потрапив під обмеження

"Сьогодні є нові санкційні рішення України - проти російських субʼєктів, які причетні до викрадення українських дітей, та проти суден російського тіньового флоту", - заявив президент.

До санкційного списку ввійшли 20 фізичних та чотири юридичні особи, причетні до вивезення дітей з окупованих територій та спроб їхньої ідеологічної обробки. Серед них - регіональні посадовці РФ, депутати та колаборанти.

Зокрема, обмеження запроваджено проти голови центру "Варяг" Олександра Д’яченка, так званого депутата Пологівської райради Юрія Мітленка, представника окупаційної влади Херсонщини Ігоря Телегіна та директорки школи у Вуглегірську Ірини Шетелі, яка причетна до вивезення 130 дітей до Ростовської області.

"Притягнення до відповідальності за викрадення українських дітей - один із пріоритетів. Зло не може залишатися безкарним", - наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Удар по нафтовому експорту РФ

Другий пакет обмежень стосується 23 морських суден, які Росія використовує для експорту нафти в обхід санкцій.

Ці танкери працюють як логістичні хаби для компанії "Газпром нафта". Україна планує синхронізувати ці заходи з партнерами для забезпечення юридичних наслідків у міжнародних юрисдикціях.

"Реалізовуємо додаткові обмеження проти тіньового флоту, є цікаві цілі. Нашу роботу цінують партнери", - додав Владислав Власюк.