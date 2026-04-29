Украина ударила санкциями по российским похитителям детей, - Зеленский
Украина ввела новые санкции против лиц, ответственных за депортацию детей, и заблокировала работу более двух десятков танкеров российского "теневого флота".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и официальное сообщение Офиса президента.
Кто попал под ограничения
"Сегодня есть новые санкционные решения Украины - против российских субъектов, которые причастны к похищению украинских детей, и против судов российского теневого флота", - заявил президент.
В санкционный список вошли 20 физических и четыре юридических лица, причастные к вывозу детей с оккупированных территорий и попыткам их идеологической обработки. Среди них - региональные чиновники РФ, депутаты и коллаборационисты.
В частности, ограничения введены против главы центра "Варяг" Александра Дьяченко, так называемого депутата Пологовского райсовета Юрия Митленко, представителя оккупационной власти Херсонщины Игоря Телегина и директора школы в Углегорске Ирины Шетели, которая причастна к вывозу 130 детей в Ростовскую область.
"Привлечение к ответственности за похищение украинских детей - один из приоритетов. Зло не может оставаться безнаказанным", - подчеркнул уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Удар по нефтяному экспорту РФ
Второй пакет ограничений касается 23 морских судов, которые Россия использует для экспорта нефти в обход санкций.
Эти танкеры работают как логистические хабы для компании "Газпром нефть". Украина планирует синхронизировать эти меры с партнерами для обеспечения юридических последствий в международных юрисдикциях.
"Реализуем дополнительные ограничения против теневого флота, есть интересные цели. Нашу работу ценят партнеры", - добавил Владислав Власюк.
Санкционное давление на агрессора
Напомним, на днях Европейский Союз официально утвердил 20-й пакет санкций против России, который стал самым масштабным за последние два года. Ограничения касаются энергетики, военно-промышленного комплекса и финансового сектора.
В то же время Брюссель пока отложил жесткий шаг по окончательному запрету на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов. Ожидается, что этот вопрос обсудят на ближайшем саммите G7.
Тем временем в Офисе президента уже раскрыли приоритеты на будущий 21-й пакет санкций ЕС. По словам Владислава Власюка, работа сосредоточится на полной финансовой изоляции агрессора, усилении энергетического эмбарго и прекращении поставок компонентов для оружия.