ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина ударила санкциями по российским похитителям детей, - Зеленский

18:15 29.04.2026 Ср
2 мин
Кого Украина наказала за депортацию детей в Россию?
aimg Сергей Козачук
Украина ударила санкциями по российских похитителей детей, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Украина ввела новые санкции против лиц, ответственных за депортацию детей, и заблокировала работу более двух десятков танкеров российского "теневого флота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и официальное сообщение Офиса президента.

Украина готовит новые обмены пленными, - Зеленский

Кто попал под ограничения

"Сегодня есть новые санкционные решения Украины - против российских субъектов, которые причастны к похищению украинских детей, и против судов российского теневого флота", - заявил президент.

В санкционный список вошли 20 физических и четыре юридических лица, причастные к вывозу детей с оккупированных территорий и попыткам их идеологической обработки. Среди них - региональные чиновники РФ, депутаты и коллаборационисты.

В частности, ограничения введены против главы центра "Варяг" Александра Дьяченко, так называемого депутата Пологовского райсовета Юрия Митленко, представителя оккупационной власти Херсонщины Игоря Телегина и директора школы в Углегорске Ирины Шетели, которая причастна к вывозу 130 детей в Ростовскую область.

"Привлечение к ответственности за похищение украинских детей - один из приоритетов. Зло не может оставаться безнаказанным", - подчеркнул уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Удар по нефтяному экспорту РФ

Второй пакет ограничений касается 23 морских судов, которые Россия использует для экспорта нефти в обход санкций.

Эти танкеры работают как логистические хабы для компании "Газпром нефть". Украина планирует синхронизировать эти меры с партнерами для обеспечения юридических последствий в международных юрисдикциях.

"Реализуем дополнительные ограничения против теневого флота, есть интересные цели. Нашу работу ценят партнеры", - добавил Владислав Власюк.

Санкционное давление на агрессора

Напомним, на днях Европейский Союз официально утвердил 20-й пакет санкций против России, который стал самым масштабным за последние два года. Ограничения касаются энергетики, военно-промышленного комплекса и финансового сектора.

В то же время Брюссель пока отложил жесткий шаг по окончательному запрету на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов. Ожидается, что этот вопрос обсудят на ближайшем саммите G7.

Тем временем в Офисе президента уже раскрыли приоритеты на будущий 21-й пакет санкций ЕС. По словам Владислава Власюка, работа сосредоточится на полной финансовой изоляции агрессора, усилении энергетического эмбарго и прекращении поставок компонентов для оружия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский окупанція Санкции против России Дети
Новости
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО