Украина "в лучшем положении" после санкций США против российской нефти, - Стармер

Перспективы Украины улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы сейчас в лучшем положении. На прошлой неделе произошли действительно значительные события", - сказал Стармер.

Британский премьер заявил, что перспективы Украины улучшаются после того, как Трамп ввел санкции на российскую нефть, что свидетельствует об осторожном оптимизме союзников Киева относительно усиления позиции США, которая может повредить способности РФ вести войну.

"Самым большим достижением я бы назвал то, что мы сделали в плане санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем Трамп ввел санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС обнародовал свой последний пакет санкций - и все это произошло в течение нескольких дней. Это имело глубокое влияние на российскую экономику", - отметил он.

Стармер также рассказал, что в воскресенье, 26 октября, он разговаривал с Трампом и, в частности, обсуждал поставки дальнобойных ракет для Украины.