Украина "в лучшем положении" после санкций США против российской нефти, - Стармер

Понедельник 27 октября 2025 20:47
UA EN RU
Украина "в лучшем положении" после санкций США против российской нефти, - Стармер Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Перспективы Украины улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы сейчас в лучшем положении. На прошлой неделе произошли действительно значительные события", - сказал Стармер.

Британский премьер заявил, что перспективы Украины улучшаются после того, как Трамп ввел санкции на российскую нефть, что свидетельствует об осторожном оптимизме союзников Киева относительно усиления позиции США, которая может повредить способности РФ вести войну.

"Самым большим достижением я бы назвал то, что мы сделали в плане санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем Трамп ввел санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС обнародовал свой последний пакет санкций - и все это произошло в течение нескольких дней. Это имело глубокое влияние на российскую экономику", - отметил он.

Стармер также рассказал, что в воскресенье, 26 октября, он разговаривал с Трампом и, в частности, обсуждал поставки дальнобойных ракет для Украины.

Санкции США против России

Напомним, 23 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух ключевых российских нефтяных компаний. Таким образом он предоставляется заставить Москву договориться о прекращении огня в Украине.

Сразу после введения санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5%.

Санкции против энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл" вызвали беспокойство в нефтяной промышленности Китая.

В то же время российский диктатор Владимир Путин утверждает, что новые санкции США"существенно не скажутся на "экономическом самочувствии РФ".

Тем временем заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Трампа "врагом России", а решение - актом войны.

В ответ Трамп заявил, что через шесть месяцев можно будет увидеть, скажутся ли на России санкции США.

