ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина в топе: первый день Всемирных игр-2025 принес команде сразу 3 медали

Пятница 08 августа 2025 20:54
UA EN RU
Украина в топе: первый день Всемирных игр-2025 принес команде сразу 3 медали Анжелика Терлюга (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В китайском городе Чэнду завершился первый соревновательный день Всемирных игр-2025, где украинская сборная отметилась тремя наградами.

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

Первая медаль для Украины

Украинка Анжелика Терлюга в китайском Чэнду завоевала "серебро" в категории до 55 кг.

Ее путь к финалу был драматичным: сначала в полуфинале Терлюга уступила китаянке Юй Чунь Вэй, но украинская команда подала протест и ей позволили выйти в финал.

В решающем поединке она встретилась с четырехкратной чемпионкой Европы Мией Битч из Германии. Поединок был напряженным, Анжелика не смогла защитить титул чемпионки 2022 года, но ее "серебро" стало первой наградой Украины на нынешних соревнованиях.

Украина в топе: первый день Всемирных игр-2025 принес команде сразу 3 медали

Анжелика Терлюга и ее семья (фото: facebook.com/minmolodsport)

Спортивная акробатика приносит золото и серебро

После успеха в каратэ, сборная Украины продолжила радовать болельщиков в спортивной акробатике. Украинские спортсмены завоевали две награды: "серебро" среди женских пар и первое "золото" в смешанных парах.

Женская пара Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук заняла второе место, набрав в финале 27.600 балла.

Они опередили третью пару на 0.270 балла, уступив лишь бельгийкам.

Украина в топе: первый день Всемирных игр-2025 принес команде сразу 3 медали

Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук (фото: facebook.com/minmolodsport)

В то же время сенсацией стало выступление смешанной пары Ефросинии Кривицкой и Ивана Лабунца, которые в финале получили самый высокий коэффициент сложности (2.710) и в сумме набрали 29.110 балла, опередив Португалию на 0.570.

Это историческая победа - первое "золото" Украины в смешанных парах на Всемирных играх и девятая золотая медаль в спортивной акробатике в целом.

Украина в топе: первый день Всемирных игр-2025 принес команде сразу 3 медали

Ефросиния Кривицкоа и Иван Лабунец (фото: facebook.com/minmolodsport)

Медальный зачет после первого дня: Украина шестая

После итогов первого дня лидером в медальном зачете стала Италия с 12 медалями - четыре из которых "золотые".

Второе место заняла Германия с 10 наградами, а на третьем расположились Иран и Швейцария. Украина пока шестая с тремя медалями - одной золотой и двумя серебряными.

Рейтинг сборных по медалям:

  1. Италия - 4 "золото" + 5 "серебро" + 3 "бронза" = 12 наград
  2. Германия - 4 + 4 + 2 = 10
  3. Иран - 2 + 0 + 0 = 2
  4. Швейцария - 2 + 0 + 0 = 2
  5. Япония - 1 + 3 + 0 = 4
  6. Украина - 1 + 2 + 0 = 3
  7. Франция 1 + 1 + 2 = 4
  8. Португалия - 1 + 1 + 1 = 3
  9. Бельгия - 1 + 0 + 0 = 1
  10. Китай - 1 + 0 + 0 = 1

Ранее мы писали, на каком месте оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после еврокубковой недели.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине