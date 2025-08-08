ua en ru
Україна в топі: перший день Всесвітніх ігор-2025 приніс команді одразу 3 медалі

П'ятниця 08 серпня 2025 20:54
UA EN RU
Україна в топі: перший день Всесвітніх ігор-2025 приніс команді одразу 3 медалі Анжеліка Терлюга (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У китайському місті Ченду завершився перший змагальний день Всесвітніх ігор-2025, де українська збірна відзначилася трьома нагородами.

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Перша медаль для України

Українка Анжеліка Терлюга у китайському Ченду виборола "срібло" у категорії до 55 кг.

Її шлях до фіналу був драматичним: спершу у півфіналі Терлюга поступилася китаянці Юй Чунь Вей, але українська команда подала протест і їй дозволили вийти у фінал.

У вирішальному поєдинку вона зустрілася з чотириразовою чемпіонкою Європи Мією Бітч з Німеччини. Поєдинок був напруженим, Анжеліка не змогла захистити титул чемпіонки 2022 року, але її "срібло" стало першою нагородою України на цьогорічних змаганнях.

Україна в топі: перший день Всесвітніх ігор-2025 приніс команді одразу 3 медалі

Анжеліка Терлюга та її сім'я (фото: facebook.com/minmolodsport)

Спортивна акробатика приносить золото і срібло

Після успіху у карате, збірна України продовжила радувати уболівальників у спортивній акробатиці. Українські спортсмени здобули дві нагороди: "срібло" серед жіночих пар та перше "золото" у змішаних парах.

Жіноча пара Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук посіла друге місце, набравши у фіналі 27.600 бала.

Вони випередили третю пару на 0.270 бала, поступившись лише бельгійкам.

Україна в топі: перший день Всесвітніх ігор-2025 приніс команді одразу 3 медалі

Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук (фото: facebook.com/minmolodsport)

Водночас сенсацією став виступ змішаної пари Єфросинії Кривицької та Івана Лабунця, які у фіналі отримали найвищий коефіцієнт складності (2.710) і в сумі набрали 29.110 бала, випередивши Португалію на 0.570.

Це історична перемога - перше "золото" України у змішаних парах на Всесвітніх іграх та дев’ята золота медаль у спортивній акробатиці загалом.

Україна в топі: перший день Всесвітніх ігор-2025 приніс команді одразу 3 медалі

Єфросинія Кривицькоа та Іван Лабунець (фото: facebook.com/minmolodsport)

Медальний залік після першого дня: Україна шоста

Після підсумків першого дня лідером у медальному заліку стала Італія з 12 медалями - чотири з яких "золоті".

Друге місце посіла Німеччина з 10 нагородами, а на третьому розташувалися Іран та Швейцарія. Україна наразі шоста з трьома медалями - одним золотом і двома срібними.

Рейтинг збірних за медалями:

  1. Італія - 4 "золото" + 5 "срібло" + 3 "бронза" = 12 нагород
  2. Німеччина - 4 + 4 + 2 = 10
  3. Іран - 2 + 0 + 0 = 2
  4. Швейцарія - 2 + 0 + 0 = 2
  5. Японія - 1 + 3 + 0 = 4
  6. Україна - 1 + 2 + 0 = 3
  7. Франція 1 + 1 + 2 = 4
  8. Португалія - 1 + 1 + 1 = 3
  9. Бельгія - 1 + 0 + 0 = 1
  10. Китай - 1 + 0 + 0 = 1

Раніше ми писали, на якому місці опинилась Україна в Таблиці коефіцієнтів УЕФА після єврокубкового тижня.

Також читайте, як українки вперше в історії здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

