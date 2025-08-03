Впервые в истории. Украинки Гладун и Лазаренко завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу

Украинские волейболистки Марина Гладун и Татьяна Лазаренко стали победителями женского чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу. Это первое "золото" для Украины на континентальном уровне в этом виде спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской конфедерации волейбола .

Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Финал

Марина Гладун / Татьяна Лазаренко (Украина) - Клеменс Виера / Алин Шамеро (Франция) - 21:23, 21:18, 16:14

Детали финала

На протяжении турнира, который проходил в немецком Дюссельдорфе, украинки продемонстрировали уверенную игру, одержав три победы подряд в плей-офф.

В 1/8 финала они переиграли хозяек соревнований - немок Линду Бокк и Луизу Липманн, в четвертьфинале оказались сильнее нидерландского дуэта Мила Кенинк / Раиса Шонн. А в полуфинале была преодолена пара из Испании - Даниэла Альварес Мендос и Таня Морено.

В решающем матче украинки уступили в первом сете, хотя имели пять сетболов. Француженки воспользовались ошибками соперниц и вырвали партию - 23:21.

Однако во втором сете Гладун и Лазаренко смогли вернуть игру под свой контроль и выровняли общий счет.

На тай-брейке борьба шла до последнего розыгрыша. При счете - 15:14 украинки получили решающий матчбол и реализовали его после ошибки француженок на приеме.

Исторический успех

Таким образом, Гладун и Лазаренко одержали победу в историческом для Украины финале.

Ранее украинские женские пары никогда не проходили дальше 1/8 финала на чемпионатах Европы. Наивысшим достижением среди мужчин остается "бронза".