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Впервые в истории. Украинки Гладун и Лазаренко завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу

Дюссельдорф, Воскресенье 03 августа 2025 17:09
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Впервые в истории. Украинки Гладун и Лазаренко завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу Фото: Татьяна Лазаренко и Марина Гладун (cev.eu)
Автор: Андрей Костенко

Украинские волейболистки Марина Гладун и Татьяна Лазаренко стали победителями женского чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу. Это первое "золото" для Украины на континентальном уровне в этом виде спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Финал

Марина Гладун / Татьяна Лазаренко (Украина) - Клеменс Виера / Алин Шамеро (Франция) - 21:23, 21:18, 16:14

Детали финала

На протяжении турнира, который проходил в немецком Дюссельдорфе, украинки продемонстрировали уверенную игру, одержав три победы подряд в плей-офф.

В 1/8 финала они переиграли хозяек соревнований - немок Линду Бокк и Луизу Липманн, в четвертьфинале оказались сильнее нидерландского дуэта Мила Кенинк / Раиса Шонн. А в полуфинале была преодолена пара из Испании - Даниэла Альварес Мендос и Таня Морено.

В решающем матче украинки уступили в первом сете, хотя имели пять сетболов. Француженки воспользовались ошибками соперниц и вырвали партию - 23:21.

Однако во втором сете Гладун и Лазаренко смогли вернуть игру под свой контроль и выровняли общий счет.

На тай-брейке борьба шла до последнего розыгрыша. При счете - 15:14 украинки получили решающий матчбол и реализовали его после ошибки француженок на приеме.

Впервые в истории. Украинки Гладун и Лазаренко завоевали &quot;золото&quot; чемпионата Европы по пляжному волейболу

Исторический успех

Таким образом, Гладун и Лазаренко одержали победу в историческом для Украины финале.

Ранее украинские женские пары никогда не проходили дальше 1/8 финала на чемпионатах Европы. Наивысшим достижением среди мужчин остается "бронза".

Ранее мы писали, что украинские волейболистки дебютируют в Лиге наций-2026.

Также сообщали, на какой позиции находится женская сборная Украины по волейболу в обновленном мировом рейтинге.

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