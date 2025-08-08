ua en ru
Историческое золото и серебро: украинцы торжествовали на Всемирных играх-2025

Пятница 08 августа 2025 18:10
Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук (фото: facebook.com/minmolodsport)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины завоевала две награды по спортивной акробатике на Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду. В первый соревновательный день наши спортсмены завоевали "золото" и "серебро", показав высокий уровень подготовки и мастерства.

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

Серебро женской пары

В соревнованиях среди женских пар Украину представляли Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук.

В квалификации они были вторыми в балансировочных упражнениях (27.600 балла) и первыми в динамических (27.760 балла). С суммой 55.360 балла украинки вышли в финал со второго места.

В финальном выступлении девушки получили 27.600 балла (1.600 за сложность, 8.800 за артистичность и 17.200 за исполнение). Они уступили бельгийской паре лишь 0.670 балла, а третье место опередили на 0.270.

Пьедестал женских пар:

  1. Бельгия - 28.270 балла
  2. Украина - 27.600
  3. Португалия - 27.330

Золото смешанной пары

Настоящей сенсацией стало выступление смешанной пары Ефросинии Кривицкой и Ивана Лабунца. Они уверенно выиграли квалификацию, показав лучшие результаты в обоих упражнениях.

В финале украинцы продемонстрировали самый высокий коэффициент сложности (2.710) и получили 8.800 балла за артистичность и 18.100 - за исполнение. В итоге они набрали 29.110 балла, опередив Португалию на 0.570.

Пьедестал смешанных пар:

  1. Украина - 29.110 балла
  2. Португалия - 28.540
  3. Израиль - 28.250



Ефросиния Кривицкоа и Иван Лабунец (фото: facebook.com/minmolodsport)

Историческое достижение

Золотая медаль Кривицкой и Лабунца стала первой в истории Украины для смешанных пар в спортивной акробатике на Всемирных играх. В целом это уже девятая "золотая" награда нашей страны в этом виде спорта.

Кроме того, это первое "золото" сборной Украины на Играх-2025. Сейчас в активе команды три медали: золото и две серебряные.

А первую медаль на соревнования получила каратистка Анжелика Терлюга - "серебро" в весовой категории до 55 кг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Игры
