Украина за неделю атаковала 10 складов Wildberries: в ISW оценили последствия для РФ

Всего за неделю украинские войска атаковали по меньшей мере десяток складов одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries. Под ударами оказались объекты компании как в разных регионах России, так и на оккупированных территориях Украины.

24 июля российский источник проинформировал о срочном развертывании Россией дополнительных стационарных позиций ПВО Панцирь по всей Московской области после ударов по объектам Wildberries в этом регионе, нанесенных 17-19 июля.

В ISW считают, что растущая активность Украины в нанесении ударов по глубокому тылу России, удары по объектам военной логистики и целям на средних расстояниях, а также попытки изолировать оккупированный Крым уже предъявляют к России дополнительные требования по человеческим и материальным ресурсам - в дополнение к имеющимся потребностям в укомплектовании.

По мнению аналитиков, России будет непросто включить склады Wildberries и аналогичные объекты в растущий перечень тыловых объектов, которые ей необходимо защищать.

Перебои в работе, вероятно, и в дальнейшем будут доставлять неудобства жителям крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, которые Кремль стремится обезопасить от последствий войны.

Удары по объектам Wildberries также могут оказывать финансовое давление на ближайшее окружение Путина.

По имеющимся данным, руководитель администрации президента Антон Вайно и первый заместитель руководителя администрации Алексей Громов либо поддерживают Wildberries, либо являются совладельцами компании.

ISW напомнил, что, по имеющимся данным, в марте 2026 года Путин обратился к российским элитам с просьбой финансово поддержать его военные усилия.

Этим он нарушил обещание, данное олигархам в июле 2000 года, о том, что он будет поддерживать приватизацию советских активов при условии, что олигархи не будут вмешиваться в российскую политику и присягнуть на верность Путину.

С этого времени российские элиты пытаются вывести средства за границу, чтобы защитить свои активы от национализации в России.