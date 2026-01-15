Трамп заявил, что Украина, а не Россия затягивает с мирным соглашением

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дональда Трампа Reuters .

"Я думаю, что он готов заключить сделку, - сказал Трамп о Путине. - Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку".

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Как отмечает Reuters, комментарии Трампа свидетельствуют о возобновлении разочарования украинским лидером. Между двумя президентами уже давно сложились нестабильные отношения, хотя их взаимодействие, похоже, улучшилось в течение первого года возвращения Трампа на должность.

Также Трамп заявил, что ему неизвестно о возможной будущей поездке спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву , о чем ранее сообщало издание Bloomberg.

На вопрос, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.

"Я бы встретился, если он там будет, - сказал Трамп. - Я там буду".

На вопрос, почему, по его мнению, Зеленский сдерживает переговоры, Трамп не ответил, сказав лишь: "Я просто думаю, что ему, знаете, трудно этого достичь".