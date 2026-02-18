Путин верит в победу и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что побеждает на фронте и готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как пишет издание со ссылкой на военных и западную разведку, Путин верит в свое преимущество на фронте.

Он убежден: даже если для завершения контроля над Донбассом понадобится от 18 месяцев до двух лет, это время будет работать на Россию.

Диктатор считает, что каждый день боевых действий и каждая ночь, когда российские ракеты и беспилотники атакуют энергетическую инфраструктуру и жилые дома Украины, обеспечивают ему больше преимуществ в этой войне.