Путин верит в победу и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT

Среда 18 февраля 2026 13:22
Путин верит в победу и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT Фото: украинские военные на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что побеждает на фронте и готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Читайте также: Путин играет в "энергетическое перемирие": в ISW предупредили о новом ударе РФ по Украине

Как пишет издание со ссылкой на военных и западную разведку, Путин верит в свое преимущество на фронте.

Он убежден: даже если для завершения контроля над Донбассом понадобится от 18 месяцев до двух лет, это время будет работать на Россию.

Диктатор считает, что каждый день боевых действий и каждая ночь, когда российские ракеты и беспилотники атакуют энергетическую инфраструктуру и жилые дома Украины, обеспечивают ему больше преимуществ в этой войне.

Российское командование фантазирует об "успехах" на фронте

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов систематически распространяет заявления о якобы успешных действиях своих войск, однако информация, которую озвучивает российский генерал не подтверждается украинскими источниками и не соответствует реальному положению на фронте.

В частности, Герасимов утверждал, что около 30% зданий в Константиновке якобы оказались под контролем российских подразделений и что штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Лиман в Донецкой области.

Украинские Силы обороны неоднократно опровергали эти заявления, подчеркивая, что ежедневные "победы", объявляемые российским Минобороны, не отражают реальной ситуации, а фактическая активность российских подразделений ограничена и не приводит к значительным прорывам украинской обороны.

Однако что Герасимов постоянно врет Путину о ситуации на фронте также писало издание Reuters.

