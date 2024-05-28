Украина и Португалия подписали соглашение о гарантиях безопасности: что предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Лиссабон обязался сотрудничать с Киевом в ряде сфер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

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Соглашение будет действовать в течение 10 лет, но его статус могут пересмотреть, если Украина вступит в НАТО.

Таким образом, Украина и Португалия будут сотрудничать в:

Как отмечается в документе, Португалия, в частности, обязалась поддерживать Украину, чтобы она смогла:

Новые соглашения о гарантиях безопасности

Напомним, вчера, 27 мая, президент Украины подписал соглашение о гарантиях безопасности с премьером Испании Педро Санчесом. Это произошло во время визита Зеленского в Мадрид.

При этом уже сегодня, 28 мая, глава украинского государства подписал соглашение о гарантиях с премьером Бельгии Александром де Кроо.

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