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Украина и Португалия подписали соглашение о гарантиях безопасности: что предусматривает

Лиссабон, Вторник 28 мая 2024 19:41
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Украина и Португалия подписали соглашение о гарантиях безопасности: что предусматривает Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Португалии Луиш Монтенегру (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Лиссабон обязался сотрудничать с Киевом в ряде сфер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отмечается в документе, Португалия, в частности, обязалась поддерживать Украину, чтобы она смогла:

  • осуществлять свое законное право на самооборону и противостоять грядущим вооруженным нападениям;
  • защищать и восстанавливать свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ;
  • укреплять свою экономическую стабильность и устойчивость, в том числе путем восстановления, создания условий, благоприятных для экономического процветания Украины;
  • продолжать внедрение реформ, которые важны для реализации ее европейских и евроатлантических стремлений, в частности на пути в Европейскому союз и НАТО.

Таким образом, Украина и Португалия будут сотрудничать в:

  • сфере безопасности и обороны (Португалия потратит по меньшей мере 126 млн евро на помощь Украине в 2024 году, будет помогать в модернизации ВСУ, в частности, Воздушных и морских сил, а также будет помогать в обучении украинских защитников и сотрудничать в сфере оборонно-промышленного комплекса);
  • случае возможного будущего нападения на Украину (участие в консультациях в течение первых 24 часов, быстрая помощь в сфере безопасности и экономики);
  • сфере разведки и безопасности (обмен разведывательной информацией и стратегическими разведывательными данными);
  • сфере гуманитарной помощи (Португалия продолжит предоставлять гумпомощь Украине, будет участвовать в восстановлении страны);
  • политической сфере (участие во встречах по украинской формуле мира, введение санкций против России и поддержка компенсации ущерба, который нанесла РФ);

Соглашение будет действовать в течение 10 лет, но его статус могут пересмотреть, если Украина вступит в НАТО.

С полным текстом можете ознакомиться ниже:

Новые соглашения о гарантиях безопасности

Напомним, вчера, 27 мая, президент Украины подписал соглашение о гарантиях безопасности с премьером Испании Педро Санчесом. Это произошло во время визита Зеленского в Мадрид.

При этом уже сегодня, 28 мая, глава украинского государства подписал соглашение о гарантиях с премьером Бельгии Александром де Кроо.

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