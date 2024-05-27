Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это уже десятый договор такого типа для Киева.

"Мы сейчас подписали политический договор, который имеет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости, чтобы предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы уже десятая страна, которая подписала такой договор с Украиной, как в рамках декларации G7 в прошлом году", - заявил он.

По словам Санчеса, Испания видит безопасность интегрированной, поэтому есть несколько сфер финансовая, военная, производства между Украиной и Испанией.

"Поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование - это те темы, которые охватывает договор. Испания оказала большую поддержку за два года и обязуется еще поддерживать на миллиард евро для того, чтобы усилить способность Украины. Конечно, это противовоздушная оборона для того, чтобы защитить гражданское население, инфраструктуры, города, которые продолжают страдать от атак", - додав він.