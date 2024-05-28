Україна та Португалія підписали угоду про гарантії безпеки: що передбачає

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Лісабон зобов'язався співпрацювати з Києвом у низці сфер.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

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Угода діятиме протягом 10 років, але її статус можуть переглянути, якщо Україна вступить до НАТО.

Таким чином, Україна та Португалія співпрацюватимуть у:

Португалія, зокрема, зобов'язалася підтримувати Україну, щоб вона змогла:

Нові угоди про гарантії безпеки

Нагадаємо, вчора, 27 травня, президент України підписав угоду про гарантії безпеки з прем'єром Іспанії Педро Санчесом. Це сталося під час візиту Зеленського до Мадриду.

При цьому вже сьогодні, 28 травня,глава української держави підписав угоду про гарантії із прем'єром Бельгії Александром де Кроо.

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