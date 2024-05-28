Україна та Португалія підписали угоду про гарантії безпеки: що передбачає
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Лісабон зобов'язався співпрацювати з Києвом у низці сфер.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Португалія, зокрема, зобов'язалася підтримувати Україну, щоб вона змогла:
- здійснювати своє законне право на самооборону та протистояти майбутнім збройним нападам;
- захищати та відновлювати свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів;
- зміцнювати свою економічну стабільність та стійкість, у тому числі шляхом відновлення, створення умов, сприятливих для економічного процвітання України;
- продовжувати впровадження реформ, які є важливими для реалізації її європейських та євроатлантичних прагнень, зокрема на шляху до Європейського союзу та НАТО.
Таким чином, Україна та Португалія співпрацюватимуть у:
- сфері безпеки та оборони (Португалія витратить щонайменше 126 млн євро на допомогу Україні у 2024 році, допомагатиме у модернізації ЗСУ, зокрема, Повітряних та морських сил, а також допомагатиме у навчанні українських захисників та співпрацюватиме у сфері оборонно-промислового комплексу);
- у разі можливого майбутнього нападу на Україну (участь у консультаціях протягом перших 24 годин, швидка допомога у сфері безпеки та економіки);
- сфері розвідки та безпеки (обмін розвідувальною інформацією та стратегічними розвідувальними даними);
- сфері гуманітарної допомоги (Португалія продовжить надавати гумодопомогу Україні, братиме участь у відновленні країни);
- політичній сфері (участь у зустрічах щодо української формули миру, запровадження санкцій проти Росії та підтримка компенсації збитків, які завдала РФ);
Угода діятиме протягом 10 років, але її статус можуть переглянути, якщо Україна вступить до НАТО.
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Нові угоди про гарантії безпеки
Нагадаємо, вчора, 27 травня, президент України підписав угоду про гарантії безпеки з прем'єром Іспанії Педро Санчесом. Це сталося під час візиту Зеленського до Мадриду.
При цьому вже сьогодні, 28 травня,глава української держави підписав угоду про гарантії із прем'єром Бельгії Александром де Кроо.
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