Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это уже 11 подобный договор для Киева.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Сегодня в Брюсселе мы с премьер-министром Александром де Кроо подписали двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Бельгией", - сообщил он.

Документ включает в себя не менее 977 миллионов евро в качестве военной помощи Бельгии Украине в этом году, а также обязательство Бельгии предоставить Киеву поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.

"Впервые в таком соглашении указывается точное количество истребителей F-16 - 30, которые будут доставлены в Украину до 2028 года, причем первый из них прибудет уже в этом году", - сообщил Зеленский.

Соглашение гарантирует Бельгии своевременную помощь в области безопасности, современную бронетехнику, технику для удовлетворения потребностей ВВС и ПВО Украины, военно-морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции артиллерийских боеприпасов и военную подготовку.

Документ также предусматривает оборонное промышленное сотрудничество, поддержку украинской формулы мира, усиление санкций против России, компенсацию ущерба, правосудие для агрессора, использование замороженных российских активов и восстановление экономики.

Украина и Бельгия также углублят свое сотрудничество в области разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации. Бельгия также выражает поддержку будущему членству Украины в ЕС и НАТО.

"Я благодарю премьер-министра де Кроо, его правительство и всех бельгийцев за их непоколебимую и долговременную поддержку Украины", - добавил Зеленский.