Україна та Польща спільно працюватимуть над модернізацією МіГ-29

П'ятниця 30 січня 2026 12:06
Україна та Польща спільно працюватимуть над модернізацією МіГ-29 Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна та Польща спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29 для підвищення їх ефективності й ураження ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

Федоров провів розмову з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

"Подякував партнерам за стратегічну підтримку України. Польща відіграє ключову логістичну роль - через її територію надходить близько 90% міжнародної допомоги, зокрема, для зміцнення енергетичної стійкості України", - зазначив глава Міноборони.

Міністри зосередилися на таких напрямах співпраці:

  1. Спільні оборонні проєкти та європейські механізми. Федоров подякував Польщі за участь у PURL і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів. Окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО-Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО.
  2. Посилення "малої" ППО. Польські технології вже є важливою частиною української "малої" ППО. Готові розвивати співпрацю далі та розширювати радарне поле.
  3. Авіаційні спроможності. Окремо обговорили передання Україні літаків МіГ-29 - важливий складник для захисту неба. Польща вже передала такі винищувачі у 2023 році. Країни спільно працюватимуть над їх модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей.

"Також, зі свого боку, готові ділитися українськими рішеннями - зокрема, у сфері протидії "Шахедам". Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська", - додав Федоров.

Передача Україні винищувачів МіГ-29

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща веде переговори з Україною про передачу літаків МіГ-29.

Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ.

Передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

В обмін на нову партію радянських винищувачів МіГ-29 Україна передасть Польщі ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.

Польський президент Кароль Навроцький підтвердив, що Польща не відкидає можливості обміну винищувачів МіГ-29 на українські антидронові технології.

За словами посла України в Польщі Василя Боднаря, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські безпілотники. Однак він не уточнив їх кількість.

