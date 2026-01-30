Україна та Польща спільно працюватимуть над модернізацією МіГ-29

Україна та Польща спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29 для підвищення їх ефективності й ураження ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

"Також, зі свого боку, готові ділитися українськими рішеннями - зокрема, у сфері протидії "Шахедам". Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська", - додав Федоров.

"Подякував партнерам за стратегічну підтримку України. Польща відіграє ключову логістичну роль - через її територію надходить близько 90% міжнародної допомоги, зокрема, для зміцнення енергетичної стійкості України", - зазначив глава Міноборони.

Передача Україні винищувачів МіГ-29

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща веде переговори з Україною про передачу літаків МіГ-29.

Польща поставить Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ.

Передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

В обмін на нову партію радянських винищувачів МіГ-29 Україна передасть Польщі ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою.

Польський президент Кароль Навроцький підтвердив, що Польща не відкидає можливості обміну винищувачів МіГ-29 на українські антидронові технології.

За словами посла України в Польщі Василя Боднаря, до Польщі, серед іншого, будуть доставлені українські безпілотники. Однак він не уточнив їх кількість.