Украина и Испания усилят сотрудничество по ПВО

Украина и Испания масштабируют оборонное сотрудничество, сосредоточившись на усилении ПВО, поставке дальнобойных боеприпасов и совместном производстве дронов.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам встречи с испанской коллегой Маргаритой Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Усиление ПВО и новые ракеты

По словам Федорова, ключевым приоритетом сотрудничества определена защита украинского неба.

Стороны работают над поставкой ракет к системам Patriot и интеграцией различных типов вооружения для повышения эффективности их применения.

"Важным является вклад Испании в механизм PURL и поддержка поставок ракет к системам Patriot - это критично для защиты неба и сохранения инфраструктуры", - подчеркнул Михаил Федоров.

Также Украина и Испания планируют модернизировать средства ПВО, снятые с производства, и сотрудничать в рамках европейского проекта по созданию противобаллистических решений.

Помощь и боеприпасы

Испания подтвердила решение направить 1 млрд евро помощи Украине в 2026 году.

Отдельно было объявлено о пакете вооружения, который включает бронемашины VAMTAC, и партию артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, страны договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов.

По словам министра, Украина продолжает наращивать собственные мощности для ударов по экономическому потенциалу врага.

"По поручению президента продолжаем увеличивать потери врага, бить по его экономическому потенциалу и наращивать собственное оборонное производство", - отметил глава Минобороны.