Украина и Испания усилят сотрудничество по ПВО
Украина и Испания масштабируют оборонное сотрудничество, сосредоточившись на усилении ПВО, поставке дальнобойных боеприпасов и совместном производстве дронов.
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам встречи с испанской коллегой Маргаритой Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Усиление ПВО и новые ракеты
По словам Федорова, ключевым приоритетом сотрудничества определена защита украинского неба.
Стороны работают над поставкой ракет к системам Patriot и интеграцией различных типов вооружения для повышения эффективности их применения.
"Важным является вклад Испании в механизм PURL и поддержка поставок ракет к системам Patriot - это критично для защиты неба и сохранения инфраструктуры", - подчеркнул Михаил Федоров.
Также Украина и Испания планируют модернизировать средства ПВО, снятые с производства, и сотрудничать в рамках европейского проекта по созданию противобаллистических решений.
Помощь и боеприпасы
Испания подтвердила решение направить 1 млрд евро помощи Украине в 2026 году.
Отдельно было объявлено о пакете вооружения, который включает бронемашины VAMTAC, и партию артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Кроме того, страны договорились о дальнейшем сотрудничестве в масштабировании производства украинских дронов.
По словам министра, Украина продолжает наращивать собственные мощности для ударов по экономическому потенциалу врага.
"По поручению президента продолжаем увеличивать потери врага, бить по его экономическому потенциалу и наращивать собственное оборонное производство", - отметил глава Минобороны.
Помощь Испании для ВСУ
Напомним, недавно стало известно, что Испания передаст украинским пограничникам сотню бронемашин VAMTAC. Кроме высокомобильной техники, новый пакет поддержки включает критически важные боеприпасы калибра 155 мм, а первые поставки вооружения ожидаются уже в начале мая.
Кроме того, в апреле Михаил Федоров провел ряд переговоров с бельгийскими и испанскими коллегами. Стороны согласовали приоритеты сотрудничества накануне очередного заседания в формате "Рамштайн", сосредоточившись на подготовке Воздушных сил и получении новых самолетов.
Также ранее испанское правительство официально объявило о передаче Украине ракет версии PAC-2 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. В Мадриде подчеркнули, что несмотря на ограниченное количество запасов, защита украинского неба от российских атак остается безусловным приоритетом для страны.