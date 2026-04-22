Испания передаст украинским пограничникам сотню бронемашин VAMTAC
Украина получит сотню бронемашин VAMTAC и боеприпасы калибра 155 мм от Испании. Первые поставки ожидаются уже в начале мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Испании.
Во время визита в Киев министр обороны Испании Маргарита Роблес встретилась с украинскими пограничниками. Они поблагодарили Испанию за поддержку, в частности за поставку оборудования и подготовку военных в рамках миссии ЕС.
Глава Минобороны Испании также объявила о поставках значительного количества тактических бронированных транспортных средств, а также боеприпасов калибра 155 мм.
"Это сотрудничество является свидетельством приверженности нашей страны к защите демократических ценностей, свободы и справедливого и прочного мира", - отметила Роблес.
Как уточнило испанское издание Cadena SER, речь идет о передаче 100 бронемашин VAMTAC.
Что известно о VAMTAC
VAMTAC - это испанский бронеавтомобиль повышенной проходимости. Он сочетает мобильность внедорожника с базовой бронезащитой и возможностью установки вооружения.
Машина имеет полный привод и высокую мобильность, что позволяет использовать его как на дорогах, так и в условиях бездорожья. Автомобиль способен перевозить до 2,5 тонн груза или личный состав, а также буксировать прицепы или другую технику.
Основные характеристики:
-
Боевая масса - 5,8 т
-
Экипаж - 1 человек + до 3 десантников
-
Производитель - Испания
-
На вооружении с 1998 года
-
Длина - 4,8 м, ширина - 2,1 м, высота - 1,9 м
-
Скорость - до 135 км/ч
-
Подвеска - независимая
Вооружение:
-
пулеметы 7,62 мм и 12,7 мм
-
возможна установка ПТРК TOW, MILAN
-
ПЗРК Mistral
Напомним, в конце марта Испания объявила о передаче Украине пяти ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot версии PAC-2.
Эти ракеты не являются самыми современными, поскольку Испания постепенно переходит на модернизированную версию PAC-3. По оценкам, стоимость одной ракеты составляет 3-4 млн долларов.