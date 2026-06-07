Стубб назвал 7 фактов, которые доказывают преимущество Украины на поле боя

Президент Финляндии заявил, что Украина впервые с начала полномасштабного вторжения находится в лучшем военном положении. Среди его аргументов - ежемесячные потери РФ в 35 тысяч против 27 тысяч новых вербованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Стубба швейцарской газете NZZ .

Семь аргументов о превосходстве Украины

По словам Президента Финляндии Александра Стубба, война для Киева прошла три этапа: "Первый год войны был вопросом выживания. Следующие три года - устойчивости. Теперь это вопрос математики - математики на поле боя".

Он назвал семь фактов, которые, по его мнению, доказывают превосходство Украины:

ежемесячно украинские силы убивают или ранят около 35 000 российских военных - такой уровень держится последние полгода;

Россия может вербовать только около 27 000 мужчин в месяц - то есть имеет дефицит личного состава;

в декабре соотношение потерь на поле боя было 1 к 3 (трое россиян на одного украинца), сейчас - 1 к 8;

95% потерь - результат атак беспилотников и ракет, прямых столкновений "человек на человека" становится меньше;

на восточном и южном фронтах существует "зона убийства" шириной 20-40 километров - уровень смертности для тех, кто туда попадает, составляет около 95%. Россияне бросают туда по 1-7 солдат одновременно, украинцы так не действуют;

в марте Украина впервые выпустила по России больше ракет и беспилотников, чем российская ПВО смогла сбить. Украина наращивает производство до 10 миллионов дронов в год;

в апреле Украина впервые за время войны вернула больше территории, чем потеряла.

Почему Европе не стоит бояться нападения РФ на НАТО

Стубб скептически оценивает опасения, что Россия будет "проверять" статью 5 после завершения войны в Украине. "Зачем России проверять статью 5, если ей не удалось завоевать Украину за четыре года?", - сказал президент Финляндии.

Он привел историческую аналогию: во время Второй мировой войны Москве понадобилось четыре года, чтобы дойти до Берлина - расстояние около 1600 километров. В войне против Украины за такой же период российские войска продвинулись примерно на 60 километров.

Стубб допустил гибридные испытания со стороны России - кибератаки, диверсии - но не военные, кинетические. "Людям просто нужно успокоиться. Я понимаю публичные дебаты, но я вижу все отчеты разведки - я очень внимательно их читаю", - подчеркнул он.

Внутренняя слабость России

Стубб добавил, что большинство населения России сейчас против войны. Этому поспособствовали украинские удары дронами и ракетами вглубь российской территории в направлении Москвы и Санкт-Петербурга, а также ограничения интернета. "Путину пришлось заблокировать Telegram и WhatsApp, и это начало влиять на реальную жизнь", - отметил президент Финляндии.

О переговорах с Путиным

Стубб выступил за диалог с российским диктатором, но с условием.

"Переговоры с россиянами возможны лишь тогда, когда они не имеют сильной позиции. Мы должны делать это вместе с американцами, но одновременно спросить себя, соответствует ли американская внешняя политика в отношении России и Украины сейчас интересам Европы. Если нет - а в определенных аспектах это не так - тогда мы должны присоединиться", - заявил президент.

По его словам, первым переговоры должен пробовать Европейский Союз. Если не удастся - формат E3 (Франция, Германия, Великобритания). В случае провала - другой формат.