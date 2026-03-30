Испания передаст Украине ракеты версии PAC-2 для Patriot
Испанское правительство объявило о передаче Украине пяти ракет версии PAC-2 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País.
О намерениях передать ракеты стало известно во время визита в Испанию украинского президента Владимира Зеленского, который состоялся 18 марта 2026 года.
Отмечается, что ракеты Patriot PAC-2 находятся на вооружении полка зенитной артиллерии армии Испании, которая дислоцируется на базе морской пехоты в Валенсии.
Источники отмечают, что эти ракеты не являются самыми современными, поскольку Минобороны Испании реализует программу их модернизации до версии PAC-3. В то же время одна ракета стоит от 3 до 4 млн долларов, поэтому общая стоимость пакета составляет около 20 млн долларов.
Издание пишет, что главной проблемой остается именно дефицит этих ракет на мировом рынке, а не финансирование, ведь спрос на них значительно вырос на фоне войны на Ближнем Востоке.
Американская компания-производитель этих ракет Raytheon пока не способна удовлетворить растущий спрос. В частности, поставки четырех батарей Patriot конфигурации 3+, которые Испания заказала почти за 1,5 млрд евро, отложены до 2031 года.
Помощь Украине от Испании
Ранее сообщалось, что Испания выделила Украине 615 млн евро помощи, которые направят на закупку вооружения и финансирование оборонных систем.
Кроме этого, Мадрид объявил о предоставлении еще 1 млрд евро на приобретение военной техники в США с последующей передачей ее Украине. Эти средства дополнят программы поддержки энергетической инфраструктуры и должны способствовать усилению украинской системы противовоздушной обороны.