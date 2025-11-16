ua en ru
Украина и Греция согласовали поставки газа: Зеленский объяснил детали

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 07:53
Украина и Греция согласовали поставки газа: Зеленский объяснил детали Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о договоренности с Грецией по газу для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы государства, это будет еще одно направление поставок газа, чтобы максимально обезопасить на зиму маршруты импорта газа для Украины.

"Уже есть у нас договоренности о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов", - отметил Владимир Зеленский.

Он рассказал, что правительство Украины направило средства на финансирование импорта, также есть помощь от европейских партнеров, европейские банки - под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки и Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами, поэтому полное финансирование будет.

"Делаем широкие возможности для поставок зимой", - заверил президент.

Газ для Украины

Как сообщало РБК-Украина, 13 ноября Европейские банки развития и "Нафтогаз" подписали соглашение о предоставлении компании 127 млн евро на закупку газа на фоне ударов РФ по ее инфраструктуре.

Европейский инвестиционный банк сообщил, что "Нафтогаз" получит грант в размере 127 млн евро к кредиту в размере 300 млн евро, о котором было объявлено в прошлом месяце.

Украина приостановила заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

