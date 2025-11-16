Україна та Греція узгодили постачання газу: Зеленський пояснив деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави держави, це буде ще один напрямок постачання газу, щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.

"Вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари", - зазначив Володимир Зеленський.

Він розповів, що уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, також є допома від європейських партнерів, європейські банки - під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки та Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами, тому повне фінансування буде.

"Робимо широкі можливості для постачання зимою", - запевнив президент.