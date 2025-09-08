ua en ru
Украина вышла на "финишную прямую" скрининга законодательства для вступления в ЕС, - Качка

Понедельник 08 сентября 2025 19:12
Украина вышла на "финишную прямую" скрининга законодательства для вступления в ЕС, - Качка Фото: вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина вышла на "финишную прямую" проверки своего законодательства на соответствие нормам Европейского Союза. Остался аграрный кластер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

"Скрининг - базовая составляющая переговоров о вступлении в ЕС - вышел на финишную прямую. Вместе Еврокомиссией начали обсуждение последнего в нашем графике кластера по ресурсам, сельскому хозяйству и политике сплоченности", - сообщил Качка.

По его словам, пятый кластер касается наиболее чувствительных тем переговоров с ЕС.

"Сегодня говорим об аграрной политике: о поддержке фермеров, развитие сельских территорий, системы контроля и администрирования", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что за техническими вопросами кроется много политики, "которую мы за последние годы очень хорошо почувствовали на себе". Уязвимость украинских и европейских фермеров делает аграрные вопросы наиболее политически чувствительными.

"В этой части переговоров особенно необходимо привлечение всех стейкхолдеров и взаимопонимание всех между собой. Успехом в переговорах является станет такая интеграция с ЕС, которая сделает нас вместе мощным игроком в мировой продовольственной системе. Я верю, что это возможно", - добавил Качка.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейский Союз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.

В то же время Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

Президент Европейского совета Антониу Кошта также считает, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны продолжаться, несмотря на вето Венгрии.

Между тем Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.

Тарас Качка Вступление в ЕС
