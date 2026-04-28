Украина и ЕС готовят санкционный удар по "теневому зерновому флоту" России

Он отметил, что в последнее время все следили за теневым флотом, который перевозит энергоносители и российскую нефть, но так же есть теневой зерновой флот.

"Вы видите, какие хитрые схемы они используют, перегрузки порт в порт в Черном море. То есть мы считаем, что все компании, владельцы этих компаний, капитаны, все, что касается этих судов, которые вовлечены в торговлю краденым зерном, должно быть тоже санкционировано", - подчеркнул представитель МИД.

Тихий отметил, что на этом направлении будет больше международных действий, а не только то, что касается Израиля, который покупает краденое на ВОТ зерно.

Он отметил, что "Украина уже действует, как часть Евросоюза", потому что украинская внешняя политика синхронизирована на 99% с внешней политикой ЕС.

"Поэтому бесспорно, когда в Украине есть беспокойство, что касается обхода санкций против России или какой-то незаконной торговли, бесспорно мы эти действия синхронизируем с европейской стороной", - сказал Тихий.

Спикер МИД отметил, что Украина будет наращивать темпы синхронизации и координации действий, чтобы вместе с ЕС противодействовать "нелегальной, незаконной противоправной торговле, которая есть со стороны РФ, ворованным украинским зерном".

Скандал с зерном

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы прибыло первое судно с партией зерна, незаконно вывезенного россиянами с оккупированных территорий Украины. Несмотря на официальные предостережения Киева, израильская сторона разрешила разгрузку судна.

На этой неделе в Израиле зафиксировали второе судно с ворованным украинским зерном, что заставило Украину в очередной раз обратиться к властям страны с требованием заблокировать нелегальную продукцию.