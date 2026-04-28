Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні

Україна та ЄС готують санкційний удар по "тіньовому зерновому флоту" Росії

18:25 28.04.2026 Вт
2 хв
"Сюрприз" чекає як на власників, так і на капітанів таких суден
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Всі, хто пов'язаний з "тіньовим зерновим флотом" Росії, мають перебувати під санкціями. Україна з ЄС робитимуть більше дій на цьому напрямі.

Про це на онлайн-брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що останнім часом всі слідкували за тіньовим флотом, який перевозить енергоносії та російську нафту, але так само є тіньовий зерновий флот.

"Ви бачите, які хитрі схеми вони використовують, перевантаження порт в порт в Чорному морі. Тобто ми вважаємо, що всі компанії, власники цих компаній, капітани, все, що стосується цих суден, які залучені до торгівлі краденим зерном, має бути теж санкціоновано", - наголосив речник МЗС.

Тихий зауважив, що на цьому напрямі буде більше міжнародних дій, а не лише те, що стосується Ізраїлю, який купує крадене на ТОТ зерно.

Він наголосив, що "Україна вже діє, як частина Євросоюзу", тому що українська зовнішня політика синхронізована на 99% з зовнішньою політикою ЄС.

"Тому безперечно, коли в Україні є занепокоєння, що стосується обходу санкцій проти Росії або якоїсь незаконної торгівлі, безперечно ми ці дії синхронізуємо з європейською стороною", - сказав Тихий.

Речник МЗС зазначив, що Україна буде нарощувати темпи синхронізації та координації дій, щоб разом з ЄС протидіяти "нелегальній, незаконній протиправній торгівлі, яка є з боку РФ, краденим українським зерном".

Скандал із зерном

Нагадаємо, минулого тижня до порту Хайфи прибуло перше судно з партією зерна, незаконно вивезеного росіянами з окупованих територій України. Незважаючи на офіційні застереження Києва, ізраїльська сторона дозволила розвантаження судна.

Цього тижня в Ізраїлі зафіксували друге судно з краденим українським зерном, що змусило Україну вкотре звернутися до влади країни з вимогою заблокувати нелегальну продукцію.

