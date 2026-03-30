Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение по безопасности

19:59 30.03.2026 Пн
2 мин
Документ предусматривает военную поддержку, совместное производство оружия и сотрудничество в энергетике
aimg Мария Науменко
Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение по безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский и врио премьер-министра Болгарии Андрей Гюров (скриншот)

Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров в Киеве подписали 10-летнее соглашение по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и Гюрова.

Президент поблагодарил болгарскую сторону за визит, проведенные переговоры и достигнутые договоренности. По его словам, команды двух государств долгое время работали над подготовкой документа, и теперь стороны официально закрепили сотрудничество на ближайшее десятилетие.

Военное сотрудничество

Среди ключевых положений соглашения Зеленский назвал продолжение военной поддержки Украины со стороны Болгарии. Отдельно он отметил договоренность о совместном производстве вооружения на территории обеих стран, в частности беспилотников.

"Я думаю, что это усиливает обе наши страны, обе наши нации", - отметил он.

Энергетический коридор

Еще одним важным направлением Зеленский назвал энергетику. Он сообщил, что стороны работают над энергетическим коридором, который, при техническом дооборудовании, может быть готов до конца года.

"И для нас сегодня это очень важно, по крайней мере это может быть альтернативой, если есть те или иные блокировки некоторых представителей Европы", - добавил украинский лидер.

По его словам, речь идет о потенциальной возможности получать около 10 млрд кубометров газа в год.

Программа PURL

Отдельно президент поблагодарил Болгарию за позитивный сигнал о присоединении к программе PURL. По его словам, это важный сигнал поддержки и дополнительная возможность усилить украинскую ПВО, особенно накануне следующего отопительного сезона.

Также Зеленский поблагодарил Софию за последовательную поддержку будущего вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, Болгария демонстрирует прямую, прозрачную и понятную позицию относительно евроинтеграционного курса Киева.

"Я благодарен, что очень есть прямая, прозрачная и понятная поддержка Болгарией Украины относительно нашего будущего вступления в Европейский Союз. Спасибо за такую последовательную политику, спасибо за этот визит", - подытожил глава государства.

Напомним, Украина уже заключила ряд двусторонних соглашений по безопасности со странами-партнерами. Среди них - Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия, Норвегия и США.

Впоследствии к этому перечню также присоединились Европейский Союз, Литва, Эстония, Япония, Польша, Люксембург, Румыния, Чехия, Словения и Ирландия.

