Украина подписала гарантии безопасности с Литвой и Эстонией

Украина подписала еще два соглашения о гарантиях безопасности - с Литвой и Эстонией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

В свою очередь соглашения подписали президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Подписание документа состоялось на саммите ЕС в Брюсселе. От Украины договор подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности

За последние месяцы Украина добилась значительного прогресса в укреплении своей безопасности, заключив соглашения о гарантиях с 16 европейскими государствами и США. К числу партнеров, готовых оказать поддержку, присоединились Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

Подписанные соглашения предусматривают комплексный пакет мер помощи Украине. В него входит военная и экономическая поддержка, а также политическое содействие.

27 июня Украина также подписала гарантии безопасности с Европейским союзом.

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