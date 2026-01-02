Болгария официально вступила в зону евро: в стране изменилась национальная валюта

Болгария с 1 января 2026 года официально присоединилась к зоне использования евро, как национальной валюты - после 19 лет членства в Европейском союзе. Старая национальная валюта, лев, больше не действует в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В честь официального вступления в еврозону на фасаде центрального банка Софии устроили выставку новых монет, произведенных уже в номинале евро, а также запустили фейерверк. По состоянию на 1 января 2026 года многолетняя национальная валюта страны, болгарский лев, ушла в историю.

Смена валюты также означает, что Болгария получит место в Совете управляющих директоров Европейского центрального банка и сможет опосредованно влиять на курс евро.

Присоединение Болгарии к еврозоне увеличит количество пользователей евро еще почти на 7 миллионов - до более 350 миллионов человек. В 2023 году евро начала использовать Хорватия. Относительно конвертации валюты - лев будет обмениваться на евро в пропорции примерно 2 к 1.

В самой Болгарии мнения разделились. Большинство болгар во время опроса заявили, что беспокоиться не стоит, а некоторые добавили, что от перехода на евро страна только выиграет. В частности, исчезнут проблемы с обменом валюты в Европе.

Но другие жители страны опасаются, что изменение левов на евро повлияет на рост цен. На фоне этих подозрений в стране не прекращается политический кризис, поскольку болгарское правительство в декабре ушло в отставку после серии массовых протестов против предложенного повышения налогов в стране.