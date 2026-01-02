Болгария официально вступила в зону евро: в стране изменилась национальная валюта
Болгария с 1 января 2026 года официально присоединилась к зоне использования евро, как национальной валюты - после 19 лет членства в Европейском союзе. Старая национальная валюта, лев, больше не действует в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В честь официального вступления в еврозону на фасаде центрального банка Софии устроили выставку новых монет, произведенных уже в номинале евро, а также запустили фейерверк. По состоянию на 1 января 2026 года многолетняя национальная валюта страны, болгарский лев, ушла в историю.
Смена валюты также означает, что Болгария получит место в Совете управляющих директоров Европейского центрального банка и сможет опосредованно влиять на курс евро.
Присоединение Болгарии к еврозоне увеличит количество пользователей евро еще почти на 7 миллионов - до более 350 миллионов человек. В 2023 году евро начала использовать Хорватия. Относительно конвертации валюты - лев будет обмениваться на евро в пропорции примерно 2 к 1.
В самой Болгарии мнения разделились. Большинство болгар во время опроса заявили, что беспокоиться не стоит, а некоторые добавили, что от перехода на евро страна только выиграет. В частности, исчезнут проблемы с обменом валюты в Европе.
Но другие жители страны опасаются, что изменение левов на евро повлияет на рост цен. На фоне этих подозрений в стране не прекращается политический кризис, поскольку болгарское правительство в декабре ушло в отставку после серии массовых протестов против предложенного повышения налогов в стране.
Изменения в Украине
Украина пока не присоединилась к еврозоне, но реформирует собственную валюту. Так, скоро советские "копейки" будут заменены на "шаги". Национальный банк Украины инициировал замену названия разменных монет с "копейка" на "шаг" в сентябре прошлого года.
Еще в декабре 2025 года Верховная Рада проголосовала за переименование копейки на "шаг". Соответствующий законопроект по десоветизации названия разменной монеты Украины был поддержан в первом чтении. "Шагами" назывались монеты Украинской народной республики, которую уничтожили большевики в 1917-1920 годах: правда, это были не металлические денежные знаки, а бумажки, похожие на почтовые марки.