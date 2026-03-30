Україна та Болгарія підписали 10-річну безпекову угоду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію Зеленського та Гюрова.

Президент подякував болгарській стороні за візит, проведені переговори та досягнуті домовленості. За його словами, команди двох держав тривалий час працювали над підготовкою документа, і тепер сторони офіційно закріпили співпрацю на найближче десятиліття.

Військова співпраця

Серед ключових положень угоди Зеленський назвав продовження військової підтримки України з боку Болгарії. Окремо він відзначив домовленість про спільне виробництво озброєння на території обох країн, зокрема безпілотників.

"Я думаю, що це посилює обидві наші країни, обидві наші нації", - зазначив він.

Енергетичний коридор

Ще одним важливим напрямом Зеленський назвав енергетику. Він повідомив, що сторони працюють над енергетичним коридором, який, за технічного дооблаштування, може бути готовий до кінця року.

"І для нас сьогодні це дуже важливо, принаймні це може бути альтернативою, якщо є ті чи інші блокування деяких представників Європи", - додав український лідер.

За його словами, йдеться про потенційну можливість отримувати близько 10 млрд кубометрів газу на рік.

Програма PURL

Окремо президент подякував Болгарії за позитивний сигнал щодо приєднання до програми PURL. За його словами, це важливий сигнал підтримки і додаткова можливість посилити українську ППО, особливо напередодні наступного опалювального сезону.

Також Зеленський подякував Софії за послідовну підтримку майбутнього вступу України до Європейського Союзу. За його словами, Болгарія демонструє пряму, прозору і зрозумілу позицію щодо євроінтеграційного курсу Києва.

"Я вдячний, що дуже є пряма, прозора і зрозуміла підтримка Болгарією України щодо нашого майбутнього вступу в Європейський Союз. Дякуємо за таку послідовну політику, дякуємо за цей візит", - підсумував глава держави.