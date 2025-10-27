ua en ru
Украина расширит географию дальнобойности: Зеленский заинтриговал после Ставки

Киев, Понедельник 27 октября 2025 17:58
Украина расширит географию дальнобойности: Зеленский заинтриговал после Ставки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, во время которого обсуждалось расширение географии дальнобойных ударов Украины по РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам президента, дальнобойные санкции против России стали главной темой Ставки. На заседании присутствовали производители оружия и все, кто отвечает за атаки.

"Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что уже ведется работа с производителями для долгосрочных контрактов. Контракты на три года позволяют производителям лучше планировать применение ресурсов и масштабировать поставки украинским воинам. Количество подобных контрактов вырастет.

При этом, как отметил Зеленский, на Ставке обсуждались и российские удары по украинской инфраструктуре и энергетическим объектам. Были определены потребности в защите и задачи для работы с партнерами по вопросу поставок систем ПВО.

"Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения", - обратил внимание он.

Дальнобойные удары Украины

Напомним, Украина активно использует дальнобойные беспилотники и ракеты для атак на стратегически важные объекты россиян.

В частности, по данным Генштаба ВСУ, в ночь на 23 октября Силы обороны Украины ударили по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, который является одним из крупнейших НПЗ в центральной части РФ.

Также 21 октября украинские защитники ударили ракетами Storm Shadow по Брянскому химическому заводу.

