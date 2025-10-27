Україна розширить географію далекобійності: Зеленський заінтригував після Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорювали розширення географії далекобійних ударів України по РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

За словами президента, далекобійні санкції проти Росії стали головною темою Ставки. На засіданні були присутні виробники зброї та всі, хто відповідає за атаки.

"Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за певний період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну і платитиме ще більше. Визначили завдання щодо розширення географії застосування нашої далекобійності", - наголосив глава держави.

Він додав, що вже ведеться робота з виробниками для довгострокових контрактів. Контракти на три роки дають змогу виробникам краще планувати застосування ресурсів і масштабувати постачання українським воїнам. Кількість таких контрактів зросте.

При цьому, як зазначив Зеленський, на Ставці обговорювали й російські удари по українській інфраструктурі та енергетичних об'єктах. Було визначено потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами щодо постачання систем ППО.

"Необхідні системи у партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення", - звернув увагу він.