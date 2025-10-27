ua en ru
Україна розширить географію далекобійності: Зеленський заінтригував після Ставки

Київ, Понеділок 27 жовтня 2025 17:58
Україна розширить географію далекобійності: Зеленський заінтригував після Ставки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорювали розширення географії далекобійних ударів України по РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За словами президента, далекобійні санкції проти Росії стали головною темою Ставки. На засіданні були присутні виробники зброї та всі, хто відповідає за атаки.

"Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за певний період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну і платитиме ще більше. Визначили завдання щодо розширення географії застосування нашої далекобійності", - наголосив глава держави.

Він додав, що вже ведеться робота з виробниками для довгострокових контрактів. Контракти на три роки дають змогу виробникам краще планувати застосування ресурсів і масштабувати постачання українським воїнам. Кількість таких контрактів зросте.

При цьому, як зазначив Зеленський, на Ставці обговорювали й російські удари по українській інфраструктурі та енергетичних об'єктах. Було визначено потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами щодо постачання систем ППО.

"Необхідні системи у партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення", - звернув увагу він.

Далекобійні удари України

Нагадаємо, Україна активно використовує далекобійні безпілотники та ракети для атак на стратегічно важливі об'єкти росіян.

Зокрема, за даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 23 жовтня Сили оборони України вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу, який є одним із найбільших НПЗ у центральній частині РФ.

Також 21 жовтня українські захисники вдарили ракетами Storm Shadow по Брянському хімічному заводу.

