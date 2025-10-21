ua en ru
Главная » Новости » В мире

Летели ракеты Storm Shadow и не только: ВСУ поразили Брянский химзавод, - Генштаб

Вторник 21 октября 2025 23:19
Летели ракеты Storm Shadow и не только: ВСУ поразили Брянский химзавод, - Генштаб Фото: завод был поражен ракетами, в том числе Storm Shadow (MBDA)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня во вторник, 21 октября, Силы обороны Украины поразили ракетами Брянский химический завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе проинформировали, что украинские силы продолжают наносить удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса на территории РФ, ослабляя таким образом наступательный потенциал российской армии.

"Так, 21 октября 2025 года Воздушные Силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод", - говорится в сообщении.

Также там уточнили, что массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему ПВО.

В настоящее время результаты поражения уточняются.

Отметим, что сегодня в российских пабликах были жалобы, что Украина подняла авиацию для ракетного удара по территории РФ. В частности, по Брянской области.

Между тем в Генштабе отметили, Брянский химзавод является важной составляющей ВПК России. В частности, на этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые РФ применяет для обстрелов территории Украины.

Обстрелы Брянской области

Напомним, что в последнее время Брянская область часто подвергается атакам неизвестных дронов и не только.

Например, в ночь на 6 октября россияне жаловались, что в городе Клинцы возник масштабный пожар на местной теплоэлектроподстанции. После этого местные жители писали о перебоях со светом и утверждали, что по объекту был нанесен ракетный удар.

Также на днях, 19 октября, партизаны "АТЕШ" уничтожили систему управления российских оккупантов. Это произошло в приграничной зоне Брянска.

В частности, в движении сообщили, что была выведена из строя вышка, которая обеспечивает координацию оккупационных войск и пограничных подразделений.

