Генштаб подтвердил удар по Рязанскому НПЗ и складу боеприпасов на Белгородщине
В ночь на 23 октября Силы обороны поразили стратегические объекты оккупантов на территории РФ. Речь идет о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе и складе боеприпасов в Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Удар по Рязанскому НПЗ
Так, сегодня ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту противника - нефтеперерабатывающему заводу "Рязанский". По информации Генштаба, зафиксированы взрывы в районе цели и масштабный пожар на территории предприятия.
Рязанский НПЗ является одним из крупнейших в центральной части России и принадлежит компании "Роснефть". Мощности завода позволяют перерабатывать более 17 млн тонн нефти в год и играют ключевую роль в обеспечении горючим военных формирований РФ.
Вывод части производственных мощностей из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий.
Уничтожен склад боеприпасов в Белгородской области
Этой же ночью украинские ударные беспилотники поразили склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. По имеющейся информации, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов.
"Реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, продолжается", - отметили в Генштабе.
Атаки на Рязанский НПЗ
Напомним, в России в ночь на 23 октября было громко в Рязанской области. В результате атаки беспилотников на территории одного из предприятий возник пожар.
Местный губернатор рассказывал, что российская ПВО якобы уничтожила 14 беспилотников, а из-за падения обломков возник пожар на территории одного из предприятий.
Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь, однако местные жители отмечали, что пожар произошел на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.
Стоит добавить, что Рязанский НПЗ не впервые подвергается атакам дронов. Последний раз украинские беспилотники атаковали завод в ночь на 5 сентября. После этого атаку подтвердил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди и Генштаб ВСУ.
В результате этих действий была существенно повреждена инфраструктура завода.