ЕС может ввести санкции против израильтян, которые помогли РФ продать краденое украинское зерно

03:17 28.04.2026 Вт
2 мин
В ЕС заявили, что осуждают действия, как помогающие финансировать Россию
aimg Юлия Маловичко
ЕС может ввести санкции против израильтян, которые помогли РФ продать краденое украинское зерно Фото: здание Еврокомиссии (Getty Images)

Евросоюз может ввести санкции против лиц, которых подозревают в содействии перевозке в порт Хайфы (Израиль) ворованного РФ украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Читайте также: РФ сформировала теневой зерновой флот, который похитил миллионы тонн зерна из Украины, - Сибига

ЕС заявил, что осуждает "все действия, помогающие финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции" после того, как в воскресенье в Хайфский залив прибыло еще одно судно, подозреваемое в перевозке зерна, похищенного с оккупированной территории Украины.

Поэтому Европейский Союз рассматривает санкции против израильских физических и юридических лиц, которые помогают России обходить международные санкции, наложенные на нее. Кроме этого, ЕС требует от Израиля информации об украинской пшенице, похищенной Россией и импортированной в Израиль.

Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС "принял во внимание сообщение о том, что российскому судну теневого флота, которое перевозило похищенное украинское зерно, позволили разгрузиться в порту Хайфы в Израиле, и это несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу".

"Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции ЕС, и остаемся готовыми бороться с такими действиями, внося в список лиц и организаций в третьих странах, если это необходимо", - добавил Ануни.

Представитель также заявил, что вместе с Украиной Европейский Союз запрашивает дополнительную информацию от израильских властей по этому вопросу.

Как сообщалось, после расследования Haaretz посол Израиля в Украине Михаил Бродский был вызван в Министерство иностранных дел Украины и должен явиться на переговоры в Киев во вторник.

Напомним, в порт Хайфа в Израиле зашло судно "ABINSK" с партией пшеницы, которую россияне могли вывезти с временно оккупированных территорий Украины. Украина уже направила запрос о международной правовой помощи для ареста груза.

