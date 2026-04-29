ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина просит Израиль о правовой помощи по судну с краденым зерном, - источники

12:04 29.04.2026 Ср
2 мин
Запрос от адвокатов уже направлен в Генпрокуратуру страны
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Украина просит Израиль о правовой помощи по судну с краденым зерном, - источники Иллюстративное фото: к судну прибыло второе судно с краденым зерном (Getty Images)

Украина обратилась за правовой помощью к Израилю относительно судна Panormitis с краденым зерном.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Читайте также: Зерно раздора. Почему между Украиной и Израилем вспыхнул новый скандал

Запрос о правовой помощи отправили с нотой на местный МИД и Минюст. Украинские адвокаты уже передали запрос непосредственно в Генпрокуратуру Израиля.

Этому предшествовало прибытие на прошлой неделе в порт Хайфы первого судна с партией зерна, незаконно вывезенного россиянами с оккупированных территорий Украины. Несмотря на официальные предостережения Киева, израильская сторона разрешила разгрузку судна.

Уже на этой неделе в Израиле зафиксировали второе судно с ворованным украинским зерном, что заставило Украину в очередной раз обратиться к властям страны с требованием заблокировать нелегальную продукцию.

Из-за этих инцидентов МИД Украины вызвал посла Израиля Михаэля Бродского для дачи объяснений. Ему вручили ноту протеста.

В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обвинения сами по себе не являются доказательствами и украинская сторона не предоставила соответствующих подтверждений.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на фоне действий Израиля украинская сторона начала подготовку нового санкционного пакета.

Кроме того, СМИ сообщили, что Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, которые могли быть причастны к незаконной торговле похищенной украинской агропродукцией.

По словам представителя украинского МИД Георгия Тихого, Россия поставляет краденое зерно не только в Израиль, но и в страны Африки и другие регионы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Израиль
Новости
Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области
Аналитика
