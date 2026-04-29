Украина просит Израиль о правовой помощи по судну с краденым зерном, - источники

Украина обратилась за правовой помощью к Израилю относительно судна Panormitis с краденым зерном.

Запрос о правовой помощи отправили с нотой на местный МИД и Минюст. Украинские адвокаты уже передали запрос непосредственно в Генпрокуратуру Израиля.

Этому предшествовало прибытие на прошлой неделе в порт Хайфы первого судна с партией зерна, незаконно вывезенного россиянами с оккупированных территорий Украины. Несмотря на официальные предостережения Киева, израильская сторона разрешила разгрузку судна.

Уже на этой неделе в Израиле зафиксировали второе судно с ворованным украинским зерном, что заставило Украину в очередной раз обратиться к властям страны с требованием заблокировать нелегальную продукцию.

Из-за этих инцидентов МИД Украины вызвал посла Израиля Михаэля Бродского для дачи объяснений. Ему вручили ноту протеста.

В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обвинения сами по себе не являются доказательствами и украинская сторона не предоставила соответствующих подтверждений.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на фоне действий Израиля украинская сторона начала подготовку нового санкционного пакета.