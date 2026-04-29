Україна просить Ізраїль про правову допомогу щодо судна із краденим зерном, - джерела

Україна звернулася за правовою допомогою до Ізраїлю щодо судна Panormitis з краденим зерном.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Запит про правову допомогу відправили з нотою на місцевий МЗС і Мінюст. Українські адвокати вже передали запит безпосередньо в Генпрокуратуру Ізраїлю.

Цьому передувало прибуття минулого тижня до порту Хайфи першого судна з партією зерна, незаконно вивезеного росіянами з окупованих територій України. Незважаючи на офіційні застереження Києва, ізраїльська сторона дозволила розвантаження судна.

Вже цього тижня в Ізраїлі зафіксували друге судно з краденим українським зерном, що змусило Україну вкотре звернутися до влади країни з вимогою заблокувати нелегальну продукцію.

Через ці інциденти МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського для надання пояснень. Йому вручили ноту протесту.

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар заявив, що звинувачення самі по собі не є доказами і українська сторона не надала відповідних підтверджень.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на тлі дій Ізраїлю українська сторона розпочала підготовку нового санкційного пакета.