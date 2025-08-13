Украина вернула из оккупации еще одну группу детей: в ОП рассказали детали
Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще одну группу детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Как рассказал Ермак, среди спасенных:
- мальчик, чья мама погибла, а отец потерял ноги во время атаки дроном;
- сестра и два брата, опекунам которых угрожали отобрать детей из-за отказа от российских документов;
- бесстрашные подростки, которые даже в российской школе пели запрещенный гимн Украины;
- семья, жившая на заминированной улице в постоянном страхе смерти. Некоторые из них наконец воссоединились с родителями после почти трехлетней разлуки.
"Спасибо Save Ukraine и всем партнерам за содействие в возвращении детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил глава ОП.
Депортация украинских детей
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.